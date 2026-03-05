鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-05 10:15

伊朗局勢升級衝擊海灣地區天然氣出口，歐洲天然氣價格本週狂飆 75%，俄羅斯總統川普盟友普丁週三 (4 日) 表示，俄羅斯可能考慮停止向歐洲供應天然氣，並將供應重心轉向其他價格更高的市場。不過他強調，這目前只是「想法」，尚未作出正式決定。

在美國與以色列對伊朗發動攻擊，以及德黑蘭對波斯灣阿拉伯鄰國進行打擊後，油價與天然氣價格大幅上升。這場衝突使經過荷姆茲海峽的航運幾乎陷入癱瘓，並迫使卡達液化天然氣生產停擺，同時也導致沙烏地阿拉伯最大的煉油廠關閉。

普丁表示，油價上漲是因為西方對伊朗的侵略以及對俄羅斯石油的限制；而歐洲天然氣價格上升，則是因為中東局勢與荷姆茲海峽封鎖，使買家願意以更高價格購買天然氣。

當被問及歐盟計畫在 2027 年底前全面禁止進口俄羅斯管道天然氣，並自 2026 年 4 月底起限制新的俄羅斯液化天然氣短期合約時，普丁回應，反正歐盟遲早要禁止進口俄氣，不如俄羅斯主動給歐洲「斷氣」，停止向歐洲市場供應並轉向新興市場。

他說：「現在其他市場正在開放，也許對我們來說，現在就停止向歐洲供應天然氣會更有利。」

普丁同時強調，這並非已成定案，而是正在評估的方向，他將指示政府與能源企業研究相關方案。

歐盟正重新檢視對俄羅斯天然氣進口禁令

挪威能源大臣 Terje Aasland 指出，地緣政治情勢急劇變化，可能迫使歐盟重新檢視對俄羅斯天然氣的進口禁令。

Aasland 在挪威首都奧斯陸出席一場會議時表示，歐盟長期以來一直強調要擺脫對俄羅斯石油與天然氣的依賴，但過去幾天中東局勢的發展，使相關政策面臨新的現實壓力。

他認為，在當前地緣政治環境下，歐盟內部關於俄羅斯天然氣政策的討論可能再度浮上檯面。

近期，以色列與美國對伊朗境內多個目標發動聯合空襲，隨後伊朗對鄰國能源設施展開報復性攻擊，導致區域能源供應鏈受到干擾。

局勢升級之際，卡塔爾能源公司 (QatarEnergy) 部分設施遭到攻擊，卡塔爾隨後暫停液化天然氣運輸，加劇市場對供應中斷的擔憂。

今年 1 月，歐盟 27 個成員國已正式通過逐步禁止從俄羅斯進口管道天然氣與液化天然氣的法規，原計畫在 2027 年全面生效。

不過，在當前供應緊張與能源安全疑慮升高的情況下，相關政策未來走向仍備受關注。

俄羅斯擁有全球最大的天然氣儲量，也是全球第二大石油出口國，不過在 2022 年俄烏戰爭爆發後，歐洲各國大幅降低對俄羅斯能源依賴，使俄羅斯在歐洲市佔率大幅縮水。

目前俄羅斯天然氣仍占歐盟進口總量約 13%，價值超過 150 億歐元。另一方面，歐盟對美國能源依賴也在增加。