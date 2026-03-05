特斯拉傳追加AI6晶片訂單 三星2奈米代工量有望倍增

鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-05 11:10

韓媒週三 (3 日) 報導，特斯拉 (TSLA-US) 正與三星電子 (Samsung Electronics) 討論擴大下一代 AI 晶片 AI6 的代工產量，市場關注這筆訂單可望為三星晶圓代工業務帶來新的動能。

(圖：shutterstock)

根據業界消息，特斯拉高階採購主管預計本週前往三星，協商增加 2 奈米 AI6 晶片的生產規模。特斯拉已向三星提出追加產能的需求，原先雙方去年簽署的合約為每月約 1.6 萬片晶圓，如今特斯拉希望再增加約 2.4 萬片產能，若最終拍板，每月總產量將提升至約 4 萬片晶圓。

市場認為，該訂單將有助於支撐三星美國新廠初期產能利用率。

業界指出，如產量擴大，將有助於提升三星在美國德州印第安納州萊巴嫩市 (Lebanon, Indiana) 附近泰勒市 (Taylor) 的先進晶圓代工廠初期產能利用率。

特斯拉去年與三星簽署 AI6 晶片代工協議，供貨期限至 2033 年 12 月 31 日，合約價值約 22.8 兆韓元 (約 170 億美元)。

分析師此前估算，依照八年供貨期，三星每年可望獲得約 2 兆至 3 兆韓元營收。若此次追加產能最終落實，整體合約金額也可能進一步擴大。

AI6 晶片預計將成為特斯拉多個平台的核心運算晶片。除了自動駕駛系統外，該晶片也可能用於人形機器人 Optimus，以及特斯拉內部 AI 資料中心。

市場人士指出，AI6 晶片叢集可能取代特斯拉原本規劃的 Dojo 人工智慧超級電腦角色。該計畫去年已暫停，未來 AI6 處理器可能以叢集架構部署，在單一伺服器主機板上配置多顆晶片。

隨著自動駕駛與機器人技術布局加速，特斯拉正大幅增加 AI 基礎設施投資。公司在今年 1 月財報會議上表示，2026 年資本支出將超過 200 億美元，創下歷史新高，約為過去每年 80 億至 110 億美元投資規模的兩倍。

特斯拉與三星的半導體合作始於 2019 年。當時三星 System LSI 部門參與設計特斯拉客製化 ASIC 晶片，並由三星代工部門以 14 奈米製程生產，該晶片即 HW3(AI3)。目前車輛使用的 HW4(AI4) 晶片同樣由三星以 5 奈米製程生產。

在 AI5 世代晶片中，特斯拉曾將產能分配給台積電 (TSM-US) 與三星，但在 AI6 世代再次選擇三星。

此外，特斯拉近年也積極推動「避開中國與台灣」(No China, No Taiwan) 供應鏈策略，要求關鍵零組件排除中國與台灣供應來源，以降低地緣政治風險。

三星位於美國德州泰勒的先進晶圓廠，被視為符合該策略的重要合作夥伴。