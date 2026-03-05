鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-05 12:29

多名知情人士透露，以應對中國在太平洋地區頻繁軍事活動為由，日本防衛省決定強化硫磺島空軍基地功能。

據《朝日新聞》周三（4 日）報導，日本政府過去長期將防衛重點置於沖繩等西南地區，如今正將防衛重心轉向長期被視為「警戒監視空白地帶」的太平洋一側。

消息人士表示，防衛省計劃在新年度啟動相關研究，加強硫磺島港口設施與飛機跑道建設；除完善監視監測體系外，還考慮修建非固定碼頭，滿足大型艦船停靠需求。

目前硫磺島駐有約 250 名海上自衛隊隊員和約 100 名航空自衛隊隊員，島中央設有一條長約 2,650 公尺的跑道，主要供美軍航母艦載機展開陸上起降訓練。自衛隊戰機並未常駐。

不過，為快速應對中國軍機及其他戰機抵近，日方還在研究將自衛隊戰機永久部署硫磺島的方案。

日媒同時披露，防衛省也在探討在小笠原群島上空劃設防空識別區。日本現有防空識別區主要由美軍在 1950 年代設定，覆蓋本土四島及琉球群島（西南諸島），但一直未納入地處太平洋的小笠原群島。