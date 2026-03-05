鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-05 14:00

上周日 (1 日)，伊朗向以色列耶路撒冷地區發射飛彈，造成多輛車輛損毀，其中一輛比亞迪元 PLUS(海外車型名 ATTO 3) 在近距離爆炸中意外成為關注焦點。

該車在承受飛彈衝擊後，車身嚴重變形、玻璃碎裂，但車體結構未坍塌，電池未起火，5 名乘客全數生還，其中司機中度受傷，其餘人員輕傷或僅受驚嚇。以色列紅十字會確認，車內人員無生命危險。

現場畫面顯示，飛彈爆炸點離這輛白色比亞迪元 PLUS 僅數公尺，形成明顯彈坑，周邊多輛汽車嚴重受損，但該車的 ABC 柱結構保持完整，四門仍可正常開啟，雙閃燈持續工作，刀片電池未出現熱失控現象。

中國軍事專家白孟宸分析指出，上述事件存在一定偶然性。衝擊波從車體後方斜向經過，地面吸收了大部分能量，若彈著點或爆炸當量稍有不同，結果可能截然不同。但他也承認，車輛在極端環境下保持核心結構穩定，與車身材料和安全設計密切相關。

比亞迪元 PLUS 車身採用 12% 的 1500MPa 熱成型鋼，高強度鋼材占比超過 70%，其刀片電池曾通過針刺、碾壓等安全測試，在此次事件中未發生燃爆。

事件發生後，比亞迪王朝網銷售事業總經理在社交平台轉發相關消息，並強調「安全是最大的豪華」。

值得注意的是，比亞迪今 (5) 日舉辦第二代刀片電池及閃充技術發布會，時間上的巧合使此次事件更受關注。

比亞迪元 PLUS 在以色列車市表現突出，2023 年全年銷量達 1 萬 2885 輛，連 9 月位居全品類銷量榜首，比亞迪去年海外銷量突破 100 萬輛，年增率 145%，其中以色列市場佔據重要地位。此次事件進一步強化比亞迪在安全性能的品牌形象。

業內觀點認為，此次事件雖具偶然性，但反映出中國新能源汽車在安全技術上的長期積累。

從市場反應來看，比亞迪多款車型曾在雷擊、高速碰撞等極端場景下保持安全記錄，此次飛彈事件再次驗證其產品在極端環境下的可靠性。

隨著中國汽車出口規模突破 800 萬輛，安全與技術正逐漸成為中國品牌國際化的核心標簽。