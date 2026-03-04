鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-04 10:17

中國製造業活動連續第二個月萎縮，史上最長的農曆新年假期導致製造業與建築業進入停滯期。

中國國家統計局周三（4 日）公布的數據顯示，2 月官方製造業採購經理人指數（PMI）從 1 月的 49.3 降至 49，低於經濟學家原估的 49.2。數據低於 50 即代表景氣陷入收縮。

在非製造業方面，涵蓋建築業與服務業的活動指數從上月的 49.4 輕微回升至 49.5，但數據仍不如經濟學家預估的 49.7。

2 月綜合 PMI 為 49.5，比上月下降 0.3 個百分點，表明中國企業生產經營活動總體較上月放緩。

中國國家統計局服務業調查中心首席統計師霍麗慧表示，從歷史數據看，春節所在月份的 PMI 大多會出現一些波動，尤其今年春節假期有所延長，且全部落在 2 月中下旬，企業生產經營受到一定影響，製造業市場活躍度有所下降。

《彭博》指出，內需疲軟以及美國關稅帶來的不確定性，中國製造業的前景依然籠罩在陰影之下。

中國即將召開年度政治會議「兩會」，屆時北京將公布今年經濟成長目標。