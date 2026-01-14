國台辦：只要承認「九二共識」 兩岸兩會就能重啟對話溝通機制

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-01-14 10:46

大陸國台辦周三（14 日）表示，只要民進黨當局承認體現一個中國原則的「九二共識」，兩岸兩會就能重啟對話溝通機制。

中國國務院台辦周三舉行例行記者會，有記者問：海基會之前稱 2026 年兩岸關係是高度不確定的情況，仍會盡最大努力促進兩岸甚至「兩會」（海協會與海基會）對話，但前提是不預設任何政治前提，而且需要在台灣人民有共識的基礎上進行，請問新聞發言人有何評論？

據《央視》報導，國台辦發言人朱鳳蓮說，如果說兩岸關係不確定，根本原因只有一個，就是因為民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，不斷勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁，解決的辦法是確定的，要和平、要發展、要交流、要合作是島內的主流民意，也是兩岸同胞的共同願望。

朱鳳蓮說，只要民進黨當局承認體現一個中國原則的「九二共識」，兩岸兩會就能重啟對話溝通機制，兩岸關係就能重回和平發展的軌道。

海基會副秘書長黎寶文日前表示，2026 年兩岸關係仍充滿高度不確定，但將盡力促成兩岸或兩會恢復對話。