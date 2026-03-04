鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-05 06:00

近期，一起由 AI 深度合成技術引發的侵權事件再次引發產業震動，某位國家一級演員在社交平台公開指控，他演出的影視作品及公益禁毒短片遭人惡意「搬運」，侵權者僅用 3 分鐘原始影片，便藉助低門檻 AI 工具篡改其聲音與口型，生成高度逼真的虛假商業廣告。

此類行為不僅嚴重侵害個人權益，更助長假訊息傳播，暴露出 AIGC 技術在廣泛落地過程中潛藏的巨大風險。

從首例 AI 幻覺糾紛，到如今氾濫的「換臉帶貨」黑色產業鏈，隨著生成式 ai 滲透各行業，合規挑戰日益嚴峻。

面對難以防範的技術濫用，建構一套可執行的內容合規與風險攔截體系，已成企業無法迴避的課題。

在此背景下，中國電子商會歸口管理、智合標準中心組織編制、公安部第三研究所聯合起草的《人工智慧生成內容合規管理指南》(下稱《指南》) 正式推出。這是中國首個企業實際應用的 AI 生成內容合規團體標準，旨在將合規要求轉化為可落地的流程與技術規則，明確可核查的合規依據，幫助企業建立穩定有效的內控機制。

目前，多數企業雖重視合規，卻在實務上屢屢受阻。AI 應用場景多元，從對外發佈到內部提效，風險等級差異巨大，難以統一標準；合規職責分散於法務、技術與業務部門，缺乏協同，常致響應滯後；制度與系統脫節，事後難以證明已盡合規義務。

對此，《指南》提出四大核心解決方案：一是建構「管理—業務—技術」架構，將責任與流程貫穿每個環節，實現全週期風險閉環；二是設立「最低技術實現基準」與量化判據，為內容標識、資料溯源、演算法偏見矯正等關鍵環節提供可測試標準，促進跨職能協同；三是打造全鏈路合規證據鏈，規範從資料輸入到內容發布的記錄與存證，降低監管問詢與法律糾紛中的舉證難度；四是配套自查清單、評估模板等工具，將條款轉化為可立即執行的工作流程，壓縮落地成本。

《指南》不僅能幫助企業確立產業安全基線、樹立合規治理標桿，還能明確 AI 應用的安全紅線，讓技術、法務與業務團隊對「可用與停用」形成一致判斷。

同時，起草工作小組匯聚監管部門、科學研究院校及產業龍頭，提供參與者高端協作平台。參編單位及專家將獲中國電子商會頒發證書並公示，大幅提升市場公信力與項目申報優勢。