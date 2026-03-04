鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-04 13:10

美國總統川普週二 (3 日) 表示，伊朗政權正遭受沉重打擊，並稱伊朗軍方「正在耗盡飛彈發射裝置」。

川普稱伊朗「發射裝置快用完」 政權正遭「重創」(圖：REUTERS/TPG)

儘管如此，川普仍表示伊朗軍方預計「還會持續發射飛彈一段時間」。隨著對伊朗戰事升溫，美國國務院已敦促在中東十多個國家的美國公民立即撤離，並警告當地安全風險「非常嚴峻」。

‌



川普在接受《Politico》訪問時表示：「他們的發射裝置正在耗盡，而且能夠發射飛彈的地點也越來越少，因為他們正被徹底摧毀。他們正在耗盡發射器。」

川普發表上述言論之際，以色列國防軍 (IDF) 週二宣布，已對伊朗多個軍事目標發動新一輪空襲，包括德黑蘭與伊斯法罕的設施。

以色列軍方表示：「屬於伊朗政權的目標在德黑蘭與伊斯法罕遭到打擊。」

IDF 指出，行動鎖定伊朗境內多處軍工設施，這些地點被用來生產武器，特別是彈道飛彈。

軍方並表示，在伊斯法罕地區，數十個與彈道飛彈系統相關的目標遭到攻擊，包括飛彈發射裝置與飛彈儲存設施。

美國中央司令部 (CENTCOM) 也公布未分類的空拍影像，顯示伊朗機動飛彈發射裝置遭到攻擊的畫面。

美國與以色列週六分別啟動軍事行動，美軍行動代號為「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），而以色列的行動代號則為「咆哮雄獅行動」（Operation Roaring Lion）。

以色列總理尼坦雅胡 (Benjamin Netanyahu) 週二在社群平台 X 發文表示，以色列空軍持續對伊朗軍事目標發動攻擊。

他表示：「空軍人員、戰鬥機飛行員、指揮官與技術團隊在防禦與攻擊行動中表現出色。全體以色列人民都應感謝他們為保護平民以及打擊敵人所做出的貢獻。」