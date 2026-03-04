鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-04 12:10

外媒報導，美國與伊朗衝突升溫，市場擔憂全球能源供應可能受到衝擊。分析師警告，若荷莫茲海峽 (Strait of Hormuz) 出現長時間封鎖，國際油價可能飆升至每桶 100 美元以上，甚至引發類似 1970 年代石油危機的能源衝擊。

在美國與以色列上週末對伊朗發動空襲後，市場重新聚焦這條全球最重要的能源運輸通道。分析師指出，當紐約市場重新開盤時，油價可能先出現短線「風險溢價」反應，但更關鍵的是衝突是否升級，導致波斯灣能源出口長時間受阻。

能源研究機構 Vanda Insights 執行長 Vandana Hari 表示，目前情勢顯示美國與伊朗可能正走向全面軍事衝突，局勢發展難以預測。若衝突持續數日並引發伊朗及其代理勢力全面報復，油市可能面臨最嚴重情境，包括中東石油運輸出現重大中斷。

荷莫茲海峽位於伊朗與阿曼之間，是全球能源供應的重要咽喉。根據能源數據公司 Kpler 統計，2025 年每天約有 1300 萬桶原油經由該海峽運輸，占全球海運石油流量約 31%。

該航道同時連接沙烏地阿拉伯、伊朗、伊拉克與阿聯等主要產油國，對全球石油與液化天然氣供應具有關鍵影響。

伊朗伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 週一 (2 日) 已宣布，已關閉具重要戰略地位的荷莫茲海峽，並警告任何試圖通行的船舶都將遭到攻擊。

Rapidan Energy Group 總裁 Bob McNally 表示，全球油氣市場高度依賴荷莫茲海峽能源運輸，因此目前局勢對市場而言是「非常嚴重的發展」。他指出，油價與天然氣價格最終上漲幅度，將取決於衝突持續時間以及波斯灣產量與運輸受干擾的程度。

MST Marquee 能源研究主管 Saul Kavonic 也表示，若伊朗認為政權面臨生存威脅，不排除試圖封鎖荷莫茲海峽。市場目前正評估多種風險情境，包括伊朗每日約 200 萬桶出口中斷、區域能源設施遭攻擊，甚至海峽航運全面受阻。

Kavonic 指出，荷莫茲海峽遭遇封鎖，對全球能源市場的衝擊可能遠超過 1970 年代阿拉伯石油禁運與伊朗革命時期的能源危機，油價可能迅速升至三位數，同時液化天然氣價格也可能重新測試 2022 年的歷史高點。

Lipow Oil Associates 總裁 Andy Lipow 表示，目前伊朗石油設施尚未成為直接攻擊目標，但軍事衝突已顯著提高中東能源供應中斷的風險。他認為最壞情境是沙烏地阿拉伯石油基礎設施遭到攻擊，並導致荷莫茲海峽完全關閉。

Lipow 預估，這種極端情境出現的機率約為 33%，因為在局勢持續惡化下，伊朗可能採取更激烈的報復行動。