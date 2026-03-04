鉅亨網新聞中心 2026-03-04 10:40

3 月 3 日，布蘭特原油價格突破 85 美元 / 桶，為 2024 年 7 月以來首次站上該關卡。中東戰事迅速升級，加上霍爾木茲海峽油氣運輸幾近全面中斷，成為推動本輪油價飆升的核心因素，全球能源市場隨之劇烈震盪。

據外電新聞報導，川普表示，美方將「不惜一切代價」實現其目標；美國國務卿魯比歐 (Marco Rubio) 亦稱，當前軍事行動將進一步加強。兩項強硬表態在市場引發強烈反應，直接推動油價向上突破關鍵價位。

根據《彭博社》取得的文件，國際能源總署 (IEA) 已準備好在必要時出手穩定市場，並強調其成員國合計擁有超過 10 億桶緊急原油儲備。文件日期為 3 月 2 日，指出儘管區域內石油生產總體尚未出現明顯中斷，但經由霍爾木茲海峽的石油運輸及液化天然氣 (LNG) 生產已受到「顯著影響」。

知情人士透露，IEA 定於巴黎時間下午 2 點召開緊急會議，討論中東局勢與市場動盪對策。該機構負責在市場出現重大擾動時協調成員國釋放庫存。不過，文件雖提及 IEA 可在必要時向市場投放額外供應，但並未提出具體啟動拋儲的時間表，並強調目前整體市場供應仍屬充足。

過去 35 年間，IEA 僅五度動用此類戰略庫存，包括 1991 年海灣戰爭期間、2005 年卡崔娜颶風與麗塔颶風侵襲美國期間、2011 年利比亞起義期間，以及 2022 年俄烏衝突爆發後兩次，顯示該機制屬於非常態工具。

伊朗伊斯蘭革命衛隊顧問日前接受官方電視台採訪時表示，相關力量「將對任何試圖穿越霍爾木茲海峽的船隻點火」，強硬言論進一步升高市場對能源運輸安全的憂慮。儘管其他地區的過剩供應暫時對油價形成一定緩衝，但彭博分析指出，當前油市多項指標均顯示近期供應高度緊張。若霍爾木茲海峽受阻局面短期內難以逆轉，區域產油國可能被迫減產，全球原油供給恐進一步收緊。