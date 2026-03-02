〈能源盤後〉中東戰火延燒 荷姆茲海峽受阻 Brent盤中飆13% 歐洲天然氣暴漲40%

鉅亨網編譯許家華 2026-03-03 06:13

以色列與美國對伊朗發動空襲，德黑蘭隨後展開報復行動，迫使中東多處油氣設施停擺，並干擾全球能源命脈荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 航運，國際油氣價格周一 (2 日) 全面飆升。市場憂心衝突若長期化，將推升通膨、拖累全球經濟成長，並進一步拉高美國零售汽油價格。

（圖：REUTERS/TPG）

布蘭特原油期貨 (Brent) 盤中一度大漲 13% 至每桶 82.37 美元，創 2025 年 1 月以來新高，隨後收漲 4.87 美元或 6.7%，報每桶 77.74 美元。

美國西德州中質原油 (WTI) 收報每桶 71.23 美元，上漲 4.21 美元或 6.3%，盤中一度勁揚逾 12% 至 75.33 美元，為 6 月以來最高。

‌



伊朗革命衛隊稍晚警告，將對任何試圖通行荷姆茲海峽的船隻縱火，消息帶動布蘭特在收盤後交易進一步急升。

儘管油價最初漲勢不若部分分析師預期劇烈，但伊朗對沙烏地阿拉伯與卡達等主要產油國展開報復性攻擊，加深市場對供應進一步受阻的擔憂。S&P Global 副董事長丹尼爾．耶金表示，關鍵問題在於供應將損失多少、持續多久，以及主要大國如何回應。

周一，沙烏地阿拉伯在無人機攻擊後關閉境內最大煉油廠；卡達暫停液化天然氣 (LNG) 生產，國營企業 QatarEnergy 準備對 LNG 出貨宣布不可抗力。衝突擴大也導致約 150 艘船舶滯留在荷姆茲海峽附近海域，一名海員喪生，至少 3 艘油輪受損。

在正常情況下，全球約五分之一需求量的原油每日經由荷姆茲海峽運輸，另有大量柴油、汽油等燃料運往中國與印度等亞洲主要市場。全球約 20% 的液化天然氣亦經此水道輸送。摩根大通指出，若荷姆茲海峽航運受阻 3 至 4 周，將迫使波斯灣產油國關閉部分產能，布蘭特油價可能突破每桶 100 美元。

能源市場反應呈現區域差異。北美天然氣期貨近月合約上漲 10.1 美分或 3.5%，報每百萬英熱單位 2.96 美元；歐洲基準、荷蘭 TTF 天然氣近月合約在洲際交易所收漲約 40%，至每兆瓦時 44.51 歐元。亞洲 LNG 價格亦急升近 39%，S&P Global Energy Japan-Korea Marker(JKM) 報每百萬英熱單位 15.068 美元，顯示歐亞市場對供應風險更為敏感。

今年以來，在地緣政治緊張推動下，Brent 累計上漲 19%，WTI 上漲約 17%。不過國際能源總署 (IEA) 與其他分析機構認為，今年市場整體供應仍相對充裕，美國、蓋亞那與 OPEC + 增產將超過全球需求增幅。OPEC + 周日同意 4 月增產每日 20.6 萬桶。RBC Capital 分析師指出，目前除沙烏地阿拉伯外，多數 OPEC + 成員幾乎已滿負荷生產。

高盛在報告中表示，全球可見原油庫存為 7.827 億桶，可支應約 74 天需求，接近歷史中位數水準。然而衝突升級仍迅速傳導至零售端，美國平均汽油零售價周一自去年 11 月以來首次突破每加侖 3 美元。美國超低硫柴油期貨飆升至兩年高點每加侖 2.90 美元，漲幅約 9%，汽油期貨亦上揚約 4%。