多家外媒週二 (3 日) 報導指出，在伊朗最高領袖哈米尼於美國支持的襲擊中喪生後，原本脆弱的美中關係再度面臨考驗。《紐約時報》分析，北京正評估是否取消或延後中國國家主席習近平與美國總統川普預計今年稍晚舉行的會晤，以對華府對伊朗動武表達不滿。

川普計劃於 3 月 31 日到 4 月 2 日訪問北京，並與習近平會面。此前，美國今年 1 月在委內瑞拉突襲行動中逮捕總統馬杜洛，上週六又與以色列對伊朗發動空襲，造成伊朗最高領袖哈米尼身亡。

哈米尼之死距離美軍逮捕馬杜洛不到兩個月。委內瑞拉與伊朗均是中國重要的能源合作夥伴，美方接連對兩國出手，被視為對北京形成壓力，使原本就緊張的美中關係再度面臨考驗。

川習會是否如期舉行仍存在變數

《紐約時報》分析，北京正面臨兩難，一方面要維護與伊朗的關係，另一方面又不希望加劇與美國的衝突或傷害自身經濟利益。

中國可能考慮取消或延後習近平與川普預計今年稍晚舉行的「川習會」，以表達對美國對伊朗動武的不滿。

《路透》引述美國前駐中國大使 Nicholas Burns 在社群平台表示，中國「對其威權盟友而言正證明自己是一個無力的朋友」。習近平如今面臨尷尬處境：要麼在國際舞台上接待川普，要麼退出預計在 3 月 31 日至 4 月 2 日舉行的會晤。

Burns 稱，如果習近平仍決定與川普會面，他可能押注於長期而言，美國若深陷中東衝突，反而會削弱自身實力。川普表示，對伊朗的軍事行動可能持續約四週，時間接近訪中行程。

北京仍有強烈動機維持美中關係穩定，因為「川習會」可望延長兩國貿易休兵，並爭取美方減少對台支持及放寬科技出口限制。若中國取消或延後峰會，也可能失去外交利益，例如川普政府近期已延後對台軍售並放寬部分晶片出口限制。

熟悉美中討論的人士表示，白宮仍在等待北京正式發出邀請。

截稿前，中國駐美大使館未回應是否因伊朗局勢而調整川普訪華安排。白宮官員則表示，川普正在「採取果斷行動消除重大國安威脅」，但未提及中國。

原本在美國最高法院推翻多項關稅措施後，外界認為川普在對中談判中可能處於較弱勢，但隨著美國發動自伊拉克戰爭以來規模最大的軍事行動之一，如今局勢出現逆轉。

美國對伊朗的攻擊也再次提醒北京與其夥伴，美軍具備在全球任何地區投射軍事力量的能力。

對中國而言，美國對伊朗的軍事行動帶來的風險既是現實的，也是象徵性的。