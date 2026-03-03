王毅同以色列外長通話 稱武力無法真正解決問題

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-04 04:30

美伊衝突爆發，中共中央政治局委員、中國外交部長王毅周二（3 日）應約同以色列外長薩爾通話，他表示，武力無法真正解決問題，反而會帶來新的問題和嚴重後遺症。

中國外交部長王毅。（圖：新華社）

據新華社報導，王毅在聽取薩爾介紹以方對當前局勢的立場後說，中方一貫主張通過對話協商解決國際和地區熱點問題，各方都應遵守聯合國憲章宗旨和原則，不在國際關係中使用或威脅使用武力，這也符合各方根本利益。

‌



王毅提到，多年來中方致力於推動伊核問題政治解決，近期伊美談判取得明顯進展，其中也涵蓋以方的安全關切，遺憾的是，這一進程已被炮火打斷。

王毅指出，中方反對以方和美國對伊朗發起軍事打擊。武力無法真正解決問題，反而會帶來新的問題和嚴重後遺症。軍事實力的真正價值不在戰場，而在於預防戰爭。

中方呼籲立即停止軍事行動，防止戰火進一步蔓延失控。中方在中東問題上始終堅持公正立場，將繼續為推動局勢緩和發揮建設性作用。