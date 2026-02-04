鉅亨網編譯羅昀玫 2026-02-05 06:16

黃豆價格強彈大漲 川習通話點燃中國加碼採購希望(圖：REUTERS/TPG)

川普在自家社群平台 Truth Social 發文指出，他與中國國家主席習近平通話時，雙方討論「將本季黃豆採購量提高到 2,000 萬公噸，並已承諾在下一季採購量達到 2500 萬公噸」。

川習通話消息一出，芝加哥期貨交易所 (CBOT) 最活躍黃豆期貨合約上漲 2.4%，報每英斗約 10.92 美元，創下近兩個月新高。

黃豆議題之所以關鍵，在於陷入困境的美國農民，是川普在美國重要政治支持群體，而中國則是美國黃豆最大的消費市場。受美中貿易摩擦影響，今年美國黃豆海外銷售額下滑至 14 年來最低。

(圖：REUTERS/TPG)

中國領導人習近平去年 10 月在南韓與川普會面後，曾同意在 2025-2026 行銷年度結束前購買 1,200 萬公噸美國黃豆，結束全球最大農產品買家一段時間缺席美國市場的狀況。

部分媒體稱該目標已於上月達成，但美國農業部 (USDA) 數據尚未證實。

若如川普所言，中國額外再採購 800 萬公噸 (約等於 2.94 億英斗)，規模幾乎相當於 USDA 上月供需報告預估的結轉庫存量。USDA 當時估計，去年收成後剩餘庫存約 3.5 億英斗。

Empower Trading 顧問 Brady Huck 表示，市場近期情緒偏空，因此任何額外採購的確認，都會被視為利多，「對交易員而言當然是歡迎的消息」。

不過，華爾街分析師也提醒，需求何時實際轉化為出貨仍不明朗，因為本季黃豆行銷年度要到 9 月才結束。

Linn & Associates 場內經理 Brian Pullam 指出，中國自 2 月 15 日起進入春節假期，且近期採購偏向巴西黃豆，春季期間可能仍以巴西供應為主。

此外，巴西黃豆今年預估將迎來史上最大收成。諮詢機構 StoneX 預測，巴西產量可能達 1.8 億公噸，較去年創紀錄的收成增加約 1,300 萬公噸。豐收預期將壓低巴西黃豆價格，使其對中國等進口國更具吸引力，也持續對美國黃豆價格形成壓力。