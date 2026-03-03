鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-03 19:00

在 AI 技術快速推陳出新的 2026 年初，一款名為 OpenClaw 的開源專案在全球 AI 領域掀起巨浪，每一次更新都牽動著產業神經，更成為中國 AI 企業實現彎道超車的重要契機。

中國媒體《字母榜》報導，OpenClaw 問世前，AI 互動主要停留在「一問一答」的對話形態，單次互動的 token 消耗有限。而 OpenClaw 創造出全新的模型消費場景，這項創新工具徹底改變了傳統大模型的使用模式。

一個配置合理的 OpenClaw 實例每日可發起數百次甚至上千次模型調用，且每次都需要攜帶完整上下文資訊。這讓單一用戶產生的 token 消耗量可達​​傳統聊天用戶的數十倍乃至上百倍。

因此，OpenClaw 迅速成為 OpenRouter 平台上 token 消耗最大的應用，任何能連接其生態的模型都將獲得指數級增長的需求通道。

報導也指出，敏銳的中國廠商很快就意識到這不僅是單一產品的機遇，更是整個 agent 市場的突破。這個新興市場需要雲端伺服器、模型 API、本土化產品和低門檻部署方案的全方位支撐。

Anthropic 和谷歌等國際巨頭尚未完全掌控市場之際，中國 AI 企業迎來關鍵發展窗口。月之暗面 (Moonshot AI) 成為這波浪潮的首批受益者，今年 1 月推出的 Kimi K2.5 模型因性價比高且 agent 能力出色，迅速登頂 OpenRouter 平台 OpenClaw 調用榜。

數據顯示，Kimi K2.5 模型每周 token 使用量較上季成長最高達 261%，其中絕大部分呼叫來自 OpenClaw 場景。由於支持 100 個子 agent 併行執行和 1500 次以上工具調用的強大性能，OpenClaw 在 1.30 版本後將 Kimi K2.5 設為首個官方免費主力模型。

這種爆發式成長帶來直接商業回報。在全球付費用戶及 API 呼叫量大幅成長推動下，Kimi K2.5 發表不到一個月，近 20 天累計收入便超越 2025 年全年總和。

更值得關注的是，藉由 OpenClaw 生態幫助，Kimi 的海外付費用戶數快速攀升，海外收入首次超過中國國內。

然而，月之暗面並未滿足於單純擔任「模型供應商」的角色。一個月後，他們推出雲端託管的 Kimi Claw 服務，用戶無需本地部署即可在瀏覽器中使用完整 OpenClaw 功能。該服務將原版複雜配置簡化為一步操作，會員用戶一分鐘內即可建立個人雲端助理。

透過整合 ClawHub 社群 5000 多個技能庫、提供 40GB 雲端儲存空間，Kimi Claw 實現了多裝置無縫切換，大幅降低使用門檻。

MiniMax(稀宇科技)緊追在後於上周三 (2 月 25 日) 推出 MaxClaw，其 M2.5 模型參數規模雖為 2300 億，但憑藉極端性價比策略迅速開啟市場，在每秒輸出 100token 情況下，連續工作一小時僅需 1 美元。這種成本優勢讓運行 OpenClaw 實例成本僅為 Claude Sonnet 的十分之一到二十分之一，對需要高頻呼叫的 agent 場景具決定性意義。

市場反應極為熱烈。 M2.5 模型在 12 小時內登頂 OpenRouter 熱度榜，單周調用量達 3.07 兆 token，超過 Kimi K2.5、GLM-5 與 DeepSeek V3.2 三家之和。

資本市場回應則更直接。MiniMax 在港股馬年開市首日暴漲 14.52%，市值突破 3042 億港元。今年至周一為止累計漲超 450%，成為港股 AI 核心標的。

面對一般用戶面臨的技術門檻，騰訊雲端和阿里雲精準捕捉商機，幾乎同步推出 OpenClaw 一鍵部署服務。這些雲端廠商將複雜運作環境打包成開箱即用解決方案，使用者只需要選擇配置即可快速部署。

騰訊雲採簡潔策略，允許用戶自由切換不同模型 API，阿里雲則更注重生態建設，引導用戶使用通義千問系列模型，並推出兼容 OpenClaw 程式設計套餐。兩大雲端巨頭的邏輯很明確，即希望透過降低 agent 使用門檻培養用戶習慣，搶佔未來 AI 基礎設施市場的入口。

在這場競賽中，智譜與字節跳動則選擇差異化路徑，前者雖在技術層面支援 OpenClaw，但策略重心放在具備「Phone Use」能力的 AutoGLM。該 agent 透過視覺語言模型直接操作應用程式介面，可完成外帶點單、機票預訂等數十步複雜操作，更貼合中文用戶習慣。

字節跳動則聚焦移動端，與中興努比亞合作推出的測試手機內置豆包助手，透過系統級集成實現跨應用操作，展現出與 OpenClaw 不同的技術理念。

業界觀察人士指出，OpenClaw 的熱潮印證 agent 市場的巨大潛力。未來 AI 應用將超越簡單對話，向 24 小時線上的智慧助理演進，中國廠商在此變革中展現出敏銳的市場嗅覺和快速迭代能力，透過雲端服務、性價比策略和本土化創新，正在全球 AI 競爭中開闢獨特賽道。