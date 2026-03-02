鉅亨網編譯段智恆 2026-03-03 02:00

《路透》周一 (2 日) 報導，美國總統川普對伊朗動武，引發外界憂心中東鋁材出口恐長期受阻，對高度仰賴該地區供應的歐洲與美國消費者衝擊尤深。市場人士指出，若衝突持續並波及荷莫茲海峽 (Strait of Hormuz) 這條關鍵航道，鋁價與實體升水恐同步攀升。

美國與以色列上周六攻擊伊朗，伊朗隨後對美軍基地發動攻擊，升高市場對航運安全的疑慮。法國巴黎銀行 (BNP Paribas) 大宗商品策略師 David Wilson 表示，阿拉伯灣地區鋁冶煉產能約 700 萬公噸，占全球產能約 8%。若該區出貨持續受干擾，對鋁市價格與實體升水的影響將相當顯著，尤其是歐洲市場。

分析師指出，中東地區約 75% 的鋁產量用於出口。根據 Trade Data Monitor 資料，歐洲去年自中東與埃及進口約 130 萬公噸原鋁與合金鋁，占其總進口量約 21%；美國自中東進口的原鋁與合金鋁約 340 萬公噸，占比近 22%。

價格方面，倫敦金屬交易所 (LME) 鋁價周一觸及每公噸 3,254 美元的一個月高點。歐洲買家支付的實體升水亦明顯走高，最新報每公噸 378 美元，較週初上揚 20 美元。美國升水則維持在每磅 1.04 美元、約每公噸 2,292 美元的歷史高點水準，主因川普去年 6 月對進口鋁課徵 50% 關稅。