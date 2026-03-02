鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-02 18:38

不動產聯盟總會今 (2) 日進行新舊任理事長交接，並由中洲建設董事長黃啟倫正式接任理事長，他指出，2026 年市場展望仍難以樂觀，並籲政府應滾動檢討打房政策，包括七波信用管制已見效、第二戶貸款應差別化管理，以及避免在 84% 自有率結構下產生系統性風險。

黃啟倫接任不動產聯盟總會理事長 籲政府滾動檢討打房政策。(鉅亨網記者張欽發攝)

黃啟倫表示，聯盟總會未來將持續發揮跨產業平台功能，整合不動產上中下游各領域力量，強化產業對話機制，凝聚共同立場，為產業發展與社會穩定創造多贏局面。

黃啟倫並指出，外界往往將建築業簡化理解為建商，但實際上整體建築產業鏈涵蓋土地開發、建築設計、營造施工、建材供應、不動產經紀、估價、代銷及後續管理服務等環節，牽動超過 200 萬名從業人員的生計。近年市場環境快速變化，在政策持續調控與金融條件收緊之下，整體產業已感受到明顯壓力，因此社會應正視建築產業鏈所面臨的整體生存問題。

對於近年房市政策，黃啟倫表示，政府連續推出七波信用管制及銀行限貸措施，已使市場交易量明顯降溫。2025 年全年房屋移轉棟數約維持在 26 萬棟左右，預售屋市場推案及成交量亦顯著減少，在消費者普遍預期房價上漲空間有限的情況下，2026 年市場展望仍難以樂觀。

他認為，政策既已發揮降溫效果，政府應以更審慎態度進行滾動式檢討，避免過度干預市場而導致景氣急凍；尤其台灣房屋自有率已達約 84%，若市場失衡導致價格劇烈波動，可能引發連鎖性的社會與金融風險，後果不容忽視。

黃啟倫進一步指出，政府近年積極推動社會住宅政策，目前全國已完工及興建中的社會住宅數量已達十餘萬戶，並朝向更高目標持續擴充。這類政策已逐步滿足部分年輕世代或尚未具備購屋能力族群的居住需求，未來在供給逐步增加下，市場機制應有更大的調節空間。