〈房產〉市場推案保守持續萎靡 住展風向球元月燈號仍陷衰退黃藍燈

2026-02-26

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，在 2026 年新的一年仍未見起色，1 月燈號維持衰退的黃藍燈，分數是 35 分，爲四年半以來單月最低分，上次如此低分表現在 2021 年中，正值疫情三級警戒階段。

住展風向球元月燈號仍陷衰退的黃藍燈。(鉅亨網記者張欽發攝)

住展指出，在 2026 年元月「住展風向球」六大構成項目呈現「三降、三平」，預售屋推案量、新成屋戶數、待售建案數分數下滑，來客組數、成交組數、議價率持平。

住展企研室總監暨發言人陳炳辰表示，2026 年春燕尚不見來訪，迄今沒有任何直接與房市相關的刺激利多，接下來又到了眾所矚目傳統旺季 329 檔期，雖然知名建商在房市熱區包括新北市中和區、桃園市中壢區，與新竹縣竹北市有機會公開大案，恐怕僅能以個案論斷，去年該檔期實際僅推出 1500-1600 億元的量體，為預期的一半，今年難脫泥沼，僵局未解。

陳炳辰指出，由於進入農曆年節前夕，買盤觀望氛圍更凝重，大多在過完節後再做買房打算，需求面的追蹤指標建案每週平均來客組數、成交組數分數已為最低級距，低無可低平。而 1 月的單週平均來客組數、成交組數各為 11.8 組與 0.9 組，一半的建案有單周賞屋組數是個位數，或是單周交易掛蛋紀錄，雖然在新北市永和區、桃園市龜山區有新案甫開案的當週開出逆勢紅盤，但蜜月期短暫，隔週就轉為雪崩式下滑，買氣數據腰斬。

同時，在供給面同步謹慎，1 月預售案量只推出 500 多億元，比起前月減少 400 多億元，指標案為千呼萬喚始出來的桃園市機捷 A7 站生活圈長耀建設的百億元大案，但其餘推案都未達 50 億元，相當保守。

同時，2026 年元月北台灣新成屋市場僅登場 100 多戶，較前月減少 200 多戶，目前銀行貸款寬鬆度依舊有限，但像是議價率長期在一成以內所呈現的房價未明顯滑落，價格與付款上沒有優勢的先建後售案更無發揮空間。

住展指出，市場買氣不佳而難以去化舊案，但建商卻也有不得不推壓力，去年底更見大量推案情勢，皆促使待售建案數量再走升，已達 1551 案，比前月大增 70 案，分數跟進下降，比多年前疫情三級警戒時期約 1300、1400 多件還慘。而桃園市與新竹地區兩大房市投資熱區賣不完案數尤多，銷況膠著有一定賣壓，非核心的重劃區塊可觀察價格走勢。