〈房產〉購屋壓力山大 青年購屋族較10年前房貸多扛350萬元

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-02-25 11:28

購屋壓力山大，根據房仲業者統計金融聯徵中心新增房貸資料顯示，30-40 歲購屋主力客群，2025 年前三季平均房貸金額已攀升至 1003 萬元，正式跨入千萬房貸時代，且相較十年前足足增加逾 350 萬元。

青年購屋族較10年前房貸多扛350萬元。(鉅亨網記者張欽發攝)

進一步觀察此一族群近十年來的房貸壓力曲線，從 2017 年平均房貸 659 萬元，年增僅 8 萬元，自 2020 年起明顯放大，動輒年增 40-50 萬元以上，2024 年更一舉暴增逾 80 萬元，不過到 2025 年前三季，平均房貸相較前一年僅增加約 9 萬元，增加金額回到 10 年前的個位數水位。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，2020 年疫情爆發後，台商回流挹注資金動能，加上市場低利環境推升購屋能力，投資與自住需求同步湧現；2021-2024 年再受科技產業擴廠題材發酵，新青安貸款資金助長買氣升溫，中南部房價快速走揚，又因建築成本攀升，使新案價格全面墊高，進一步推升平均房貸金額，形成 2020 年後房貸曲線斜率明顯加速走高的格局。

張旭嵐指出，隨著央行七度調整信用管制措施，在政策調控下，市場交易動能逐步降溫，部分屋主在議價率及讓價成數上釋出善意，加上年輕客群購屋總價預算偏保守，2025 年平均房貸規模雖仍維持高檔，整體壓力仍沉重，但年增幅度已明顯收斂，從過去的急漲轉而減速收斂。

觀察六都青壯族群近十年的房貸負擔變化，平均房貸金額相比十年前，均增加超過 300 萬元，台北市十年間則增加 462 萬元，增額為六都最多！不過論增幅，平均房貸金額增加近 400 萬的桃園市，增幅接近 7 成，狂甩台北的 36.8%，增壓幅度為六都最顯著，台南市也高達 67%。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，近年北北桃一日生活圈成型，桃園親民房價加上機捷紅利，吸引大量脫北族群移居。不僅桃園區與中壢區維持傳統購屋熱度，像是青埔等新興重劃區受惠高鐵交通機能，高價新案遍地開花，迅速成長為桃園新興供給熱區，整體買氣支撐房價快速上揚；而南二都則受惠南科產業發展與台積電設廠效應，讓這些過去房價被視為相對親民的城市，也難逃高漲的浪潮。