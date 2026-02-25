〈房產〉五大銀行元月房貸利率創17年新高 新青安占比連2月下滑

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-02-25 17:49

中央銀行今 (25) 日公布 2026 年 1 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款金額降至 567.66 億元，月減近 68 億元，而平均房貸利率上升至 2.327%，創下 17 年來新高。央行經研處副處長葉盛說明，主要因新青安等相關政策貸款比重下降，進而推升整體加權平均利率。

五大銀行元月房貸利率創17年新高 新青安占比連2月下滑。(鉅亨網資料照)

葉盛指出，近期貸款利率往上走，核心原因在於「新青安貸款」及「公教人員築巢優利貸」等低利貸款項目的比重明顯下降。由於這些較低利率的貸款在總額中占比縮小，在加權計算後，整體購屋貸款利率便相對上升。

‌



根據最新數據顯示，新青安貸款的金額已從先前的 276 億元降至 240 億元，其占新承做購屋貸款的比重也從 43.45% 下滑至 42.36%。葉盛分析，新青安貸款的占比在 2025 年 11 月達到 45.15% 高峰後，目前已呈連續兩個月下滑 (12 月及 1 月)。

針對新青安比重持續下滑的因素，葉盛說，除了年關將近的季節性因素外，也與該政策接近尾聲有關。他指出，新青安貸款預計在今年 7 月底結束，初期市場反應熱烈、申請人數眾多，但隨著政策邁入後期，有需求的借款人多已完成申請，目前看來房市最熱的高峰期可能已經過去。

在房價指數方面，數據顯示，大台北地區呈現短期微升、長期回檔的態勢。台北市房價指數來到 176.93，較去年 12 月上升 0.94%；但與去年同期相比，則下降 1.07%。