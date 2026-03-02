〈房產〉房產交易冷卻 六都2月房市交易量月減42%年減32%爲史上次低量

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-02 17:42

全台六都會區今 (2) 日公布 2026 年 2 月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計為 1 萬 0,480 棟，月減 42.5%，創有統計以來單月第二低量，僅優於 2016 年 2 月的 7406 棟成交棟數，年減 32.8%

房產交易冷卻 六都2月房市交易量月減42%年減32%爲史上次低量。(鉅亨網記者張欽發攝)

永慶房屋研展中心副理陳金萍說，2026 牛年 2 月六都交易量，台北市月減 27.3%，新北市月減 38.8%，桃園市月減 45.2%，台中市月減 46.6%，台南市月減 47.8%，高雄市月減 47.0%。陳金萍表示，2 月適逢農曆春節 9 天長假，房市交易天數、地政機關辦理天數均減少，加上年前民眾趕買年貨、大掃除，看屋、購屋腳步放緩，原本就是房市交易較為冷清的月分，可說是明顯的「季節性冷卻」。

此外，第七波選擇性信用管制續行，也讓買氣處於相對低檔，因此，2 月六都交易量較 1 月減少 42.5%。

2026 年 2 月的全台六都房市成交量與 2025 年 2 月相比，2026 年全台六都交易量年減 32.8%；其中台北市年減 16.4%，新北市年減 31.0%，桃園市年減 36.5%，台中市年減 41.4%，台南市年減 15.3%，高雄市年減 40.2%。陳金萍指出，2025 年僅有 2 天農曆春節假期落在 2 月，市場交易以及地政機關作業天數較長，加上年後市場回歸日常行程，看屋、購屋行程陸續啟動，讓建物買賣移轉棟數回溫。反觀今年 2 月扣除農曆春節 9 天長假後，工作天數短，勢必影響房市交易量能，這也是 2 月年減 32.8% 的主因。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，通常政策剛上路的半年，市場反應會較為劇烈，時間久了市場也會慢慢適應，觀察建物的買賣移轉棟數也出現跌幅收斂，沒有出現雙位數的年減表現，而今年前兩月的移轉大致反映去年 12 月與今年 1 月的真實交易狀況，交易量表現較前一個年度同期相似，沒有再出現繼續量縮。

陳金萍說，若排除農曆春節假期的季節性因素影響，將 1-2 月建物買賣移轉棟數合併觀察，六都整體交易量合計為 28,717 棟，較去年同期年減 3.7%，呈現「穩中偏冷」的盤整格局。進一步觀察六大都會區表現，則有增減互見的狀況，其中台北市年增 6.4%，新北市年增 0.8%，台南市年增 17.8%，其餘三個縣市均減少，桃園市年減 6.0%，台中市年減 16.5%，高雄市年減 8.7%。