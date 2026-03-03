〈房產〉「淡海輕軌V07淡水行政中心站捷運開發案」公告招商7/13截標

‌



第一太平戴維斯指出，「新北市淡海輕軌淡水行政中心站捷運開發案」基地東側為淡金安居社會住宅，戶數共 620 戶，配置一樓店鋪、幼兒園及日照中心等，預計於 2029 年完工，強化區域社會福利設施以及新一波的人口移入。交通方面，耗時 10 年的淡江大橋預計於今年通車，淡海新市鎮將可經由淡海大橋，連接台 61、台 64 快速道路，快速連接台北港、五股及桃園航空城等區域，大幅提升淡海新市鎮的交通便利性。