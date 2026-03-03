〈房產〉「淡海輕軌V07淡水行政中心站捷運開發案」公告招商7/13截標
鉅亨網記者張欽發 台北
商仲第一太平戴維斯協助新北市政府捷運工程局辦理「新北市淡海輕軌淡水行政中心站捷運開發案」。本案位於淡海輕軌 V07 淡水行政中心站南側的公司田段 17 地號土地，使用分區為捷運開發區，基地面積約 910.9 坪，法定容積 340%、建蔽率 80%，採捷運土地開發方式辦理招商。
第一太平戴維斯指出，「新北市淡海輕軌淡水行政中心站捷運開發案」可彈性規劃作住宅、零售業、辦公室等使用，並於完工後新增輕軌車站南側出入口，支援地區產業發展需求。本案已經正式公告，截標日期為 2026 年 7 月 13 日。
第一太平戴維斯指出，「新北市淡海輕軌淡水行政中心站捷運開發案」基地座落於淡海新市鎮第一期發展區核心，周邊行政中心、萬坪公園、淡水國民運動中心、新市國小、家樂福淡新店等設施充足，生活機能佳。
第一太平戴維斯指出，「新北市淡海輕軌淡水行政中心站捷運開發案」基地東側為淡金安居社會住宅，戶數共 620 戶，配置一樓店鋪、幼兒園及日照中心等，預計於 2029 年完工，強化區域社會福利設施以及新一波的人口移入。交通方面，耗時 10 年的淡江大橋預計於今年通車，淡海新市鎮將可經由淡海大橋，連接台 61、台 64 快速道路，快速連接台北港、五股及桃園航空城等區域，大幅提升淡海新市鎮的交通便利性。
在淡海新市鎮的聯外交通及生活機能持續強化，促進地方商業發展及就業機會成長，進一步增加居民便利的生活環境，帶動新市鎮朝 TOD 導向發展。
- 多元配置 打造攻守兼備投資組合
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇