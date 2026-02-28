鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-02-28 21:27

中東戰火再起，美國總統川普在社群平台 Truth Social 證實美國參與對伊朗的攻擊行動。國際油輪流量監測系統的實時數據顯示，目前荷姆茲海峽周邊海域的油輪航行速度已普遍降至零，航運陷入停滯狀態。

多國要求嚴禁通過，荷姆茲海峽油輪運輸陷入停滯。（圖：Shutterstock）

多個歐洲國家政府已向在途懸掛本國國旗的油輪發出緊急指令，要求嚴禁通過荷姆茲海峽，以規避局勢升級帶來的安全風險。

荷姆茲海峽是波斯灣石油進入大洋的唯一出口。根據美國能源資訊局（EIA）與國際能源總署（IEA）2025 年至 2026 年初的實時監測數據，每日約有 2,000 萬桶原油及成品油通過，相當於全球石油消費總量 20%。

以色列國防軍周六（28 日）發表聲明，稱當天襲擊了包括飛彈發射器在內的「數百個伊朗軍事目標」，正在繼續襲擊伊朗西部廣泛目標。

以色列政府已禁止民眾聚集，關閉學校和部分工作場所，將醫院患者轉移至地下設施。