鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-06 06:51

在美國與以色列對伊朗發動軍事行動後，外界開始關注古巴是否可能成為下一個地緣政治焦點。美國國務卿盧比歐 (Marco Rubio) 週四 (5 日) 表示：「下一個就是古巴。」相關言論使哈瓦那局勢再度受到國際關注。

伊朗戰事外溢效應浮現 盧比歐透露：「下一個就是古巴」 (圖：shutterstock)

自今年 1 月以來，美國對古巴實施石油封鎖。此前，古巴主要石油供應來源委內瑞拉總統馬杜洛在美軍行動中被捕，使古巴能源供應進一步受限。封鎖措施導致該國經濟壓力升高，被視為古巴自蘇聯解體以來面臨的最嚴峻挑戰之一。

隨著與古巴保持戰略合作關係的伊朗遭到持續打擊，古巴同時失去兩個重要支持來源。倫敦皇家聯合軍事研究所 (RUSI) 研究員 Carlos Solar 指出，古巴目前正處於川普政府最大壓力之下，但仍不清楚美國將如何迫使古巴政權讓步。

川普此前曾提到希望對古巴進行「友好接管」，但未進一步說明細節。部分分析認為，所謂「友好接管」可能類似委內瑞拉在馬杜洛被移除後的情況，也就是政權仍維持威權體制，但逐步朝美國設定的方向轉型。

不過，專家指出，目前並未看到類似先前委內瑞拉行動前的軍事部署跡象，因此美國對古巴可能採取不同策略。

古巴外交部則呼籲停止中東衝突，並強烈譴責美國與以色列對伊朗發動的聯合攻擊。

另一方面，古巴國內能源危機正在加劇。由於石油供應減少，古巴已限制燃料使用並優先保障重要產業。燃料短缺也迫使多家航空公司削減飛往古巴的航班，而旅遊業長期是該國重要外匯來源。

學者指出，川普政府近期對伊朗的軍事行動及對古巴政權的強硬表態，已使哈瓦那的不確定性與焦慮情緒升高，但也有跡象顯示，美國與古巴之間仍可能就經濟政策進行接觸與談判。