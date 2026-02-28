鉅亨網新聞中心 2026-02-28 18:40

小米汽車官方微博 28 日發文表示「給大家準備了一個驚喜」，隨後創辦人、董事長兼 CEO 雷軍轉發並寫下「明天見」。

‌



此前，小米已宣布，小米 17 系列全球發布會將於當地時間 28 日在西班牙巴塞隆納舉行。

北京時間 2 月 27 日傍晚，小米集團合夥人、總裁，同時兼任手機部總裁與品牌總經理的盧偉冰透露，自己已順利抵達巴塞隆納，並提前「劇透」稱發布會上手機、汽車與 AI 都將有新驚喜。

他並表示，3 月 2 日登場的世界行動通訊大會（MWC 2026）期間，小米將展示「AI 賦能的人車家全生態」探索成果，亮點頗多。

小米新一代 SU7 強化安全升級

週五（27 日），雷軍在小米汽車工廠進行直播，與多位技術專家詳談小米汽車的安全體系。

他表示，新一代 SU7 的安全氣囊由 7 個提升至 9 個，為後排乘客提供更全面的保護。

雷軍特別提醒，儘管安全氣囊數量增加，但乘客上車後仍須繫好安全帶，否則氣囊效果將大幅降低，尤其後排乘客更不可忽視。

根據直播內容，新一代 SU7 在安全方面進行多項升級，包括採用 2200 兆帕超強鋼、全系標配 9 具氣囊、電池包底部新增防彈塗層，以及全系標配雷射雷達，強化安全冗餘設計。此外，車輛的行駛穩定性與煞車性能亦同步優化。

在細節設計上，新一代 SU7 全系標配三重冗餘車門把手，內建機械結構與備用電源，確保在極端情況下，車門可透過電動或機械方式開啟。

小米交付量攀升 目標上看 55 萬輛

在汽車業務方面，小米汽車 2025 年全年交付量超過 41 萬輛。雷軍此前公布 2026 年交付目標為 55 萬輛。今年 1 月單月交付量亦突破 3.9 萬輛。

2 月 11 日，雷軍透露，隨著最後一輛車下線，初代小米 SU7 正式停產。第一代 SU7 自 2024 年 4 月開始交付至 2026 年 2 月，不到兩年時間，累計交付超過 38.1 萬輛。