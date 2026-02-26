袁志峰 2026-02-27 04:50

今日推介 - 比亞迪 (1211, $94.95), 目標價 $105, 止損價 $90

【袁志峰專欄】今年以來人民幣兌美元漲1.9% (圖:Reuters/TPG)

1) 股市前景

周四港股顯著下跌，成交增加，南向資金連續 2 日淨賣出。恒指跌近 26000 點具吸引力，叠加人民幣升值因素，建議長線投資者積極加倉港股。

2) 上日中港股市況總結

周四恒指高開 254 點，已接近全日高位，隨後輾轉下滑至收盤，以接近全日低位收市，收報 26381 點，跌 384 點或 1.4%。成交額按日增 10% 至 2593 億元，1 月份日均成交額 2721 億元。

港股通南向資金淨賣出約 74 億元。美團 (3690) 及東方電氣 (1072) 及小米 (1810) 錄得 3.1、1.3 及 0.2 億元淨買入。中海油 (883)、阿里(9988) 及長飛光纖 (6869) 錄得 8.9、8.9 及 6.2 億元淨賣出。2 月以來累積淨買入約 756 億元，1 月淨買入約 690 億元。

恒指跌 1.4%，成份股 17 升 71 跌。長和 (1) 及長江基建 (1038) 漲逾 4%，為升幅最大藍籌。長實集團 (1113) 及電能實業 (6) 漲逾 3%。東方海外 (316) 升逾 2%。創科實業 (669)、中銀香港(2388) 及滙豐 (5) 漲逾 1%。中升控股 (881) 及藥明生物 (2269) 跌逾 10% 及 7%，為跌幅最大藍籌。新東方 (9901) 跌逾 5%。中國平安 (2318)、中國人壽(2628)、銀河娛樂(27)、信達生物(1801)、石藥集團(1093)、藥明康德(2359)、周大福(1929) 及蒙牛乳業 (2319) 跌逾 4%。中海油 (883)、泡泡瑪特(9992) 及中生製藥 (1177) 跌逾 3%。華潤置地 (1109)、安踏體育(2020)、吉利汽車(175)、中國神華(1088)、中通快遞(2057) 及中電控股 (2) 跌逾 2%。

恒生科指跌 2.9%，收報 5109 點，成份股 2 升 28 跌。大型科技股跑輸大市，騰訊 (700)、美團(3690) 及京東 (9618) 跌逾 2%，阿里 (9988) 跌逾 3%，快手 (1024) 及百度 (9888) 跌逾 4%。小鵬汽車 (9868) 跌逾 5%，為跌幅最大成份股。華虹半導體 (1347)、嗶哩嗶哩(9626)、理想汽車(2015) 及地平線機器人 (9660) 跌逾 4%。比亞迪 (1211)、零跑汽車(9863)、中芯國際(981)、攜程(9961)、騰訊音樂(1698)、阿里健康(241) 及海爾智家 (6690) 跌逾 3%。金蝶國際 (268) 及聯想 (992) 漲少於 1%，為升幅最大成份股。

板塊方面，航運及本地銀行股逆市上升。東方海外 (316) 及中遠海控 (1919) 漲逾 2% 及 1%。大型科技、電動車、晶片、生物科技、建材、內險及券商股跑輸大市，跌幅居前。百濟神州 (6160) 及藥明生物 (2269) 跌逾 9% 及 7%。海螺水泥 (914) 及華潤建材 (3323) 跌 7% 及 5%。中國人壽 (2628) 及中國平安 (2318) 跌逾 4%。 國泰海通 (2611) 及中金公司 (3908) 跌逾 6% 及 4%。

周四上証指數高開 0.1%，已接近全日高位，早段最多曾跌 0.5%，午後窄幅震盪，收報 4146.63 點，基本持平。深証成指升 0.2%。科創 50 指數升 0.9%。滬深兩市總成交約 25400 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加約 800 億元，1 月份日均成交額約 30100 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

人民幣持續走強，人民幣兌美元在岸價 (CNY) 一度升向 6.83，高見 6.8308，收市升 275 點子，繼續創近 3 年新高。(信報)

4) 個股訊息

港交所 (388) 公布，截至去年底止全年業績，股東應佔溢利 177.54 億元，按年升 36.0%。港交所派第二次中期股息 6.52 元，連同第一次中期股息 6 元，全年共派 12.52 元，增 35.2%。(信報)

新鴻基地產 (16) 公布，截至去年 12 月底止中期股東應佔溢利 102.47 億元，按年升 36.2%；派中期息 0.98 元，增加 3%。在撇除投資物業公平值變動的影響後，基礎溢利為 122.13 億元，按年升 16.7%。收入 527.05 億元，按年升 32.0%。(信報)

百度 (9888) 公布，截至去年 12 月底止第四季業績，股東應佔淨利潤 17.82 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年減少 65.7%。按非公認會計準則，第四季經調整淨利潤 39.07 億元，按年下跌 41.8%。(信報)

銀河娛樂 (27) 公布，截至去年 12 月底止全年股東應佔盈利 106.74 億元，按年升 21.9%；派末期息 0.8 元。全年經調整 EBITDA 為 145 億元，按年升 19%。期內，收益 492.42 億元，按年升 13.4%。(信報)

中電控股 (2) 公布截至 2025 年底止全年業績，股東應佔盈利 104.68 億元，按年減少 10.8%。每股盈利 4.14 元。全年總股息為每股 3.2 元，增 1.6%。期內，集團收入 880.18 億元，按年減 3.2%。(信報)

長江基建 (1038) 牽頭財團就出售英國配電商 UK Power Networks(UKPN)之 100% 權益，與上市法國公用事業企業 Engie 達成協議。長實集團 (1113)、長江基建及電能實業(6) 宣布，就出售 UKPN 達成協議，涉及基本代價 105.48 億英鎊(約 1107.54 億港元)。(信報)