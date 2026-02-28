鉅亨網編譯陳又嘉 2026-02-28 13:30

輝達執行長黃仁勳表示，「算力需求正急速飆升」(圖：Shutterstock)

該股周五 (27 日) 連續第二天下跌，本周累計跌幅近 7%，創去年 11 月以來最大回檔。隨著這波回落，輝達股價今年轉為下跌，與其他大型科技股同步走弱。

市場的一項主要疑慮是，科技巨頭的資本支出可能即將見頂，意味著輝達未來幾季與幾年的成長率恐大幅放緩。另一個投資人關心的問題是競爭——大量採購 AI 晶片的企業，已開始對輝達的 GPU 以外的替代方案展現更大興趣。

周五，長期高度依賴輝達 GPU 訓練與運行 AI 模型的 OpenAI 表示，將使用相當於 2GW 的亞馬遜網路服務 (AWS)Trainium AI 晶片運算容量。該消息發布之際，OpenAI 剛完成 1,100 億美元融資，其中亞馬遜 (AMZN-US) 出資 500 億美元，輝達則投入 300 億美元。

Moor Insights and Strategy 執行長 Patrick Moorhead 在 X 發文指出，「這是迄今對亞馬遜自研 AI 晶片策略最重要的一次驗證，也讓 OpenAI 在面對輝達供應限制與定價能力時，擁有真正的對沖工具。」

上個月，OpenAI 也承諾採用小型 AI 晶片公司 Cerebras 提供的 750MW 運算力。

不過，OpenAI 仍持續大量使用輝達產品。該公司周五表示，將使用 5GW 運算能力部署輝達下一代 Vera Rubin GPU，這還不包括目前已在 CoreWeave、微軟與甲骨文雲端平台上使用的輝達 GPU。

輝達周三表示，截至 1 月一季營收年增 73% 至 680 億美元，並預估本季 (第一季) 將成長 77%，為一年來最快增速。然而，在本會計年度預估成長 65% 之後，分析師預期接下來三年成長率將依序放緩至 30%、13% 與 14%。

Meta(META-US) 也正探索輝達替代方案。周二，超微 (Advanced Micro Devices, AMD)(AMD-US) 表示，這家社群媒體公司將採用最多 6GW 的 Instinct GPU。到了周四，《The Information》報導，Meta 已簽署數十億美元協議，將使用 Google 的張量處理器 (TPU)。

為 Google 打造客製化晶片的博通 (Broadcom)(AVGO-US) 本周股價下跌約 4%。該公司預定於周三公布會計年度第一季財報。

在本周回檔後，輝達今年迄今已下跌 5%，一些分析師認為這反而提供進場機會。