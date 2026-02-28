Palantir再獲升評 估值不再那麼「難以下嚥」

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-02-28 16:00

Palantir股票評級再獲調升(圖：Shutterstock)

瑞銀分析師 Karl Keirstead 領軍團隊周四將 Palantir 股票評級自「中立」上調至「買進」。分析師表示，由於 Palantir 股價已自近期高點回落 35%，如今要合理化其估值已不再那麼「吃力」。

‌



Palantir 周五收盤小漲近 1%，股價約為 137 美元。Keirstead 給予 180 美元目標價，意味仍有約 32% 上漲空間。

Palantir 最近一季創下公司紀錄，營收與獲利雙雙優於市場預期。不過，投資人仍對其高估值感到緊張，並擔心 AI 可能顛覆軟體產業。

Keirstead 指出，瑞銀於 2024 年 12 月開始追蹤 Palantir 時，當時股價約為 2025 會計年度預估自由現金流的 124 倍。

如今在股價回落且市場預估持續上修的情況下，Palantir 目前約以 2027 年自由現金流預估的 50 倍本益比交易，估值相對更容易被市場接受。

瑞銀提出一項假設情境，若 Palantir 未來三年能維持約 50% 的年複合成長率，到了 2027 年，其自由現金流倍數將降至僅約等同於其成長率的一倍。

Keirstead 在周四報告中表示，「我們認為，這樣的水準終於能讓許多投資人為該股建立有力的估值論述。」他並預期，今年資金將重新回流至像 Palantir 這類「AI 贏家」股票。

他並非唯一看好 Palantir 的分析師。根據 FactSet，目前約 60% 的分析師給予該股相當於「買進」評級，高於去年 12 月的 25%。

瑞穗分析師 Greg Moskowitz 上周也將 Palantir 評級自「中立」上調至「優於大盤」，同樣提到近期股價回檔因素。

Moskowitz 在報告中寫道，「Palantir 屬於獨一無二的公司，在大規模下同時實現營收成長、成長加速與利潤率擴張，這在軟體產業幾乎無人能及。我們認為估值重評已發生，現在的風險報酬比具吸引力。」

當然，並非所有人都看多 Palantir。FactSet 數據顯示，在追蹤該股的 31 位分析師中，有 2 位給予賣出評級，另有 10 位維持持有。

曾因在全球金融危機前放空房市而聞名的前避險基金經理人貝瑞 (Michael Burry)，目前正放空 Palantir。他近期指出，Palantir 的應收帳款在過去 12 個季中，有 9 個季的增速高於營收。