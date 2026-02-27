鉅亨網編譯陳又嘉 2026-02-27 09:10

第二個房間裡，交易員看著同樣的財報，卻提出不同問題。他們問的不是「輝達有沒有優於預期？」——這幾乎已成例行公事——而是整個 AI 經濟體：大型雲端業者的支出狂潮、創投資金支持的模型工廠，以及「之後再變現」的產品路線圖，是否開始看起來不再只是成長故事，而更像是一場資產負債表的豪賭。

結果是，輝達股價下跌。周四收盤跌 5%，讓這份再創紀錄的財報幾乎不是重點。公司完成了它該做的事，但股價似乎需要另一件事：一個能讓市場相信，AI 建設下一階段能在華爾街可接受時間內轉化為現金的理由。

因此，儘管輝達財報依舊亮眼，市場反應仍顯得懷疑。公司的獲利再次超越過往紀錄，拉大與其他半導體公司的差距，但股價仍像是對整體 AI 建設投資的一次公投。因輝達如今已成為 AI 經濟的季度「見證者」，而這個 AI 經濟正逐漸被視為一項資本配置問題，而非單純的市場革命。

當輝達財報本身已無懈可擊時，討論焦點很快轉向其他問題——分析師、策略師、專欄作家、ETF 機構、抓住單一負面數據的空頭，以及長期看多卻似乎對短期市場無法產生共鳴的多頭。於是財報後形成「分割畫面」：基本面仍像一台高效運轉的機器，但股價卻彷彿要求這台機器證明自己不需依賴投資人耐心補貼也能持續運行。

財報強勁 疑慮頑強

投資人早已習慣輝達的驚人表現，如今反而因其「太熟悉」而給予懲罰。

Deepwater Asset Management 管理合夥人 Gene Munster 指出，股價下跌「凸顯投資人對長期成長仍存疑慮」，儘管他也承認「基本面與展望都優於市場極高的私下預期」。當「優於耳語預期」成為基本要求，市場便開始評分整體敘事，而不只是單一財季。

Zacks Investment Research 資深策略師 Kevin Cook 表示，市場在財報前甚至沒有做好準備。他指出，輝達股價「並非以完美表現定價」，但公司卻交出「近乎完美甚至更好的成績」，這在如此規模下並不容易。

市場要求 A+，公司給了 A+，但市場仍開始要求更高分。

如今，執行長黃仁勳的任務，是讓整體敘事看起來不僅令人興奮，更具有必然性。在財報電話會議上，他提出最簡潔的論點，「全球對 Token 的需求呈指數型成長。」他並給出一個核心公式，「在 AI 新世界中，算力等同營收…… 我確信我們已經來到轉折點。」

市場聽過這段論述。這一次，市場把它當成證詞，而非表演。

Janus Henderson 投資組合經理 Richard Clode 指出，當數據炙熱、反應卻冷淡，是因為「市場辯論已從短期表現，轉向 AI 資本支出可持續性的問題，包括支出規模、變現能力與現金流壓力」。

摩根士丹利半導體主管 Joseph Moore 也表示，數據位於預期高端，但股價反應平淡，原因在於「壓抑股價的爭議主要是長期性的」。

交易員如今買的不是這一季財報，而是背後支出周期能否持久。