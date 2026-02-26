search icon



南韓股滙雙漲！KOSPI續飆3.7%衝上6300點 今年暴漲近50% 韓元創一個月新高

鉅亨網編譯陳韋廷

在昨日歷史首次突破 6000 點大關後，南韓綜合股指 (KOSPI) 今(26)日延續飆漲氣勢，開盤不久便漲破 6200 點大關，終場更收在 6300 點之上，35 天內累計漲逾 1200 點。

cover image of news article
南韓股滙雙漲！KOSPI續飆3.7%衝上6300點 今年暴漲近50% 韓元創一個月新高 (圖:shutterstock)

KOSPI 今日勁揚 223.41 點，或 3.69%，收於 6307.27，一度漲高至 6313.27 點。繼去年累漲 75.63% 領先全球後，KOSPI 今年以來再度累漲 49.69%，繼續牛冠全球。


科技股持續扮演領漲族群，帶動大盤走高，三星電子今日收漲 7.13% 至每股 21.8 萬韓元，SK 海力士更飆漲 8.16% 至每股 109.9 萬韓元

截至首爾時間今日下午 3 時 30 分，韓元兌美元小幅升值至 1425.8 韓元，為今年 1 月 28 日以來的最高匯價。

Kiwoom 證券分析師 Han Ji-young 表示，資料中心業務強勁的業績以及輝達周三 (25 日) 上調財測目標顯示 AI 需求依然穩健，這對南韓晶片股產生中性至正面的溢出效應。

AI 晶片大廠輝達在 1 月為止的第四財季營收年增 73% 至 681.3 億美元，超出市場預期的約 662 億美元，創下季度新高。

此外，南韓央行 (BOK) 今日也決定維持基準利率於 2.5% 不變，並將今年經濟成長率估值上調至 2%，進一步提振首爾市場的情緒。

一般而言，如此迅速的漲勢往往會引發警訊，但券商仍樂觀看韓股。新韓投資證券研究員李正彬 (音譯) 說：「目前市場不是趨勢結束，而是處於擴張局面的延長線上。」

野村證券近日更將 KOSPI 今年上半年目標水位上調至 8000 點，理由包括記憶體超級週期、AI 資本支出供應鏈與國防產業的獲利動能，以及 AI 供應鏈的價值估值。


