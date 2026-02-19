鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-02-20 06:05

黃金現貨價格周四 (19 日) 橫盤整理，價格在 5000 美元大關下方持續掙扎。儘管金價在周三曾一度跳升 2.1% 並觸及 5021 美元的高點，但隨著強勢美元與聯準會鷹派立場的雙重夾擊，漲勢隨後受到抑制。

黃金現貨價上漲 0.4%，報每盎司 4997.26 美元。

4 月交割的黃金期貨上漲約 0.1%，報每盎司 5014.70 美元。

聯準會鷹派訊號及經濟數據推升美元

根據最新公布的聯準會 1 月會議紀錄，政策制定者對於何時下調借貸成本仍持謹慎態度。紀錄顯示，雖然官員們同意維持利率穩定，但內部對於未來政策路徑存在分歧，部分成員建議應在一段時間內保持利率不變以觀察數據，而另一些成員則表示，若通膨無法回落至 2% 目標，則不排除未來進一步升息的可能性。

與此同時，美國強勁的經濟數據進一步削弱了市場對近期降息的預期。上周初請失業金人數降至 20.6 萬人，遠低於市場預期的 22.5 萬人，2 月份費城 Fed 製造業指數攀升至 16.3，大幅優於預期。這些樂觀的數據將美元指數推升至近 1 個月高位，並支撐了美債殖利率。

由於黃金是不生息資產，美元的走強與利率維持高位的預期，增加了持有黃金的機會成本，造成金價承壓。

中東局勢升溫激發避險需求

儘管經濟壓力沉重，但地緣政治風險仍是支撐金價的核心支柱。根據報導，美國軍方正準備對伊朗採取可能的軍事打擊行動，最快可能於本周六實施，目前正等待總統川普的最終決定。此外，俄烏衝突的和平努力進展甚微，進一步加劇了全球安全風險。

這些動盪局勢促使投資者尋求黃金作為避險資產。分析指出，黃金在動盪時期被視為存儲價值的避風港，且能對沖通膨與貨幣貶值的風險。

美國 American Hartford Gold 總裁 Max Baecker 指出，目前的市場不確定性正引導資本流向貴金屬，金價正從純粹的交易品種轉向更具戰略意義的儲備資產。

央行購買力

各國央行的持續買盤也為金價提供了關鍵支撐。數據顯示，央行在 2025 年及 2026 年初維持紀錄水準的黃金採購，這與「去美元化」及資產負債表多元化的趨勢一致。特別是中國、印度及土耳其等新興市場國家，正在迅速增加黃金儲備，以提升國家財政信用。

