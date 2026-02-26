鉅亨網編譯陳又嘉 2026-02-26 12:30

據《MarketWatch》報導，白銀今年以來漲幅已超越黃金，並逐漸成為投資人偏好的「避險資產」，價格有望連續第 10 個月上漲，創下史上最長連漲紀錄。

XS.com 資深市場分析師 Rania Gule 表示，「貿易衝突升級通常會重燃投資人對避險資產的需求，特別是在全球經濟成長放緩與地緣政治分裂加劇的環境下。」

Gule 指出，貿易風險可能拖累經濟成長並削弱白銀需求，但白銀是「雙重屬性金屬」，同時受惠於投資與工業用途，這也是其近期比黃金更受青睞的關鍵原因。

貴金屬通常被視為投資人用來對沖投資組合潛在損失的工具。今年迄今，白銀期貨已上漲近 30%，超越黃金約 20% 的漲幅。據道瓊市場數據，白銀也有望在 2 月收漲，達成連續第 10 個月上漲，創歷史最長連漲紀錄。

DHF Capital 執行長 Bas Kooijman 在周三評論中表示，貿易風險與地緣政治緊張局勢為白銀市場提供支撐。

華府已實施 10% 的暫時性全球關稅，且市場傳出正討論將稅率提高至 15%。他指出，這些發展「重新引發對貿易對抗升級的擔憂，促使資金流向避險資產」。

不過，白銀價格自 1 月 26 日創下每盎司 115.504 美元的歷史結算高點以來，已回落近 21%，其中 1 月 30 日單日重挫 31%，為 1980 年 3 月以來最大單日跌幅。

Gule 指出，白銀與黃金不同，其對經濟周期更為敏感，因其與工業需求高度相關。「當貿易衝擊加劇供應鏈疑慮時，短期內避險資金流入可能支撐價格，但同時會引發對全球工業活動中期前景的質疑。」

她表示，這也部分解釋了市場從激進買盤迅速轉向有組織獲利了結的現象。

然而，根據世界白銀協會 (Silver Institute) 與 Metals Focus 估計，今年全球白銀市場預料將出現供給缺口。它們預測 2026 年缺口達 6,700 萬盎司，將是連續第六年供給不足。

Gule 指出，這項缺口「絕非微不足道」，在 AI 資料中心、電動車與半導體製造需求增加的背景下，為中期價格提供穩固支撐。這些產業帶來的「結構性動能」即便面臨貿易緊張升溫，也不太可能明顯放緩。

1 月中旬，白銀曾迅速飆升至接近 89 美元，Gule 指出，那是對突發政治事件的即時反應。當時市場擔憂，在委內瑞拉獨裁總統馬杜羅 (Nicolás Maduro) 遭逮捕後，美國可能對伊朗發動軍事行動。

她指出，目前市場預期聯準會 (Fed)3 月將維持利率不變，全年約有 60 個基點的降息預期。若情況成真，隨著持有非收益性資產的機會成本下降，貨幣環境將「愈發有利於包括白銀在內的貴金屬」。

另一方面，美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 據報將貴金屬劇烈波動歸因於中國交易員的投機行為。Gule 表示，不應忽視投機因素，因其「凸顯短期流動性在放大價格波動中的作用」。

她認為，市場並未出現價格泡沫，而是「在持續供給缺口與工業需求上升的大趨勢中，展開一輪投機循環」。