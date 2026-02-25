鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-02-25 17:10

據《Kitco》報導，法國興業銀行在最新的貴金屬報告中指出，儘管近期各國央行對黃金的需求有所放緩，但預計官方部門的購買行動將在春季回升。報告強調，全球官方黃金儲備量目前已自 1996 年以來首次超過了美國國債的持有量，顯示出黃金在全球外匯儲備中扮演著日益重要的角色。

法國興業銀行：黃金重估無法解決美國債務問題 但能重塑財政前景(圖:shutterstock)

隨著全球主權債務攀升與地緣政治不確定性增加，黃金在央行資產負債表上的角色再次受到審視。法興銀行特別探討了美國黃金儲備中高度政治化的爭議：目前美國聯邦債務已超過 38 兆美元，但官方會計仍沿用 1973 年設定的每盎司 42.22 美元法定價格。

若按市場價格計算，美國的債務對黃金比例約為 29 比 1，與日本、英國相比並非極端異常；然而，若按法定價格計算，美國每持有 1 美元的黃金就對應約 3,484.5 美元的債務，這使美國在世界舞台上成為一個巨大的「債金比離群值」。

重新估值能否解決財政危機？ 報告回顧了歷史先例，1930 年代經濟大蕭條時期，美國總統羅斯福曾將金價從 20.67 美元上調至 35 美元，此舉立即擴張了財政部的資產負債表並使美元貶值約 41%，有助於緩解通縮壓力。

法興指出，若將黃金重新估值至每盎司 5,000 美元，預計可產生約 2.1 兆美元的帳面收益，約占美國總債務的 5% 至 6%。儘管如此，法興警告，這種做法無法根治美國的財政挑戰，雖然能改善財政外觀並爭取時間，但同時也釋放了系統性壓力的訊號。