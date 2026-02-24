鉅亨網編譯羅昀玫 2026-02-24 08:10

美國最高法院近日否決總統川普多項關稅措施後，國會內部對關稅政策的討論迅速升溫。據外媒報導，儘管川普強調可在無需國會同意下推動新關稅，但共和黨內部不安浮現，加上民主黨揚言全面阻擊，使關稅議題在期中選舉前恐成政治焦點。

最高法院上週裁定，川普先前援引《國際緊急經濟權力法》(IEEPA) 課徵的多數關稅屬越權，對其貿易議程造成重大打擊。隨後川普改依《1974 年貿易法》第 122 條推出新一輪關稅。該條款將稅率上限設為 15%，且若要延長超過 150 天，必須取得國會授權，意味國會未來可能被迫表態。

共和黨內部對關稅的不滿已逐漸浮現。內布拉斯加州共和黨眾議員貝肯 (Don Bacon) 表示，多項民調顯示美國選民以約 2 比 1 比例反對關稅，形容這是一項「極不受歡迎」的政策。他本人即是本月稍早投票支持推翻對加拿大關稅的六名共和黨議員之一。

民主黨則持續將關稅與民生負擔掛鉤。參議院少數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 表示，民主黨將在今年夏天相關關稅到期時阻止延長，並稱這些措施對美國經濟造成傷害。

分析指出，在眾議院席次差距極小的情況下，最高法院的裁決為部分共和黨議員提供與白宮保持距離的政治空間，特別是在關稅對選區經濟有直接衝擊的議題上。隨著期中選舉逼近，更多議員可能優先考量地方利益與法治原則。

眾議院議長強生 (Mike Johnson) 週一也坦言，國會要在關稅議題上取得共識「將是一項挑戰」，顯示共和黨領導層對推動相關立法態度審慎。

近期眾院通過推翻加拿大關稅的決議，雖屬象徵性，但已是川普貿易政策連番受挫的最新一擊，部分共和黨人將此舉定位為憲政制衡的正常運作。

即將卸任的貝肯也援引研究指出，川普關稅在 2025 年相當於讓美國家庭平均增加約 1000 美元稅負，且紐約聯準銀行分析顯示，美國消費者與企業承擔了近九成關稅成本，應被視為警訊。

不過，對抗白宮並非沒有政治風險。川普已撤回對科羅拉多州共和黨眾議員赫德 (Jeff Hurd) 的背書，原因是其支持推翻加拿大關稅。赫德回應稱，其投票依據是憲法義務與選區利益。

展望後市，共和黨是否在選舉年全面配合川普關稅政策仍具變數。部分議員正推動跨黨派立法，試圖重新強化國會在關稅議題上的憲法權限；民主黨也提出要求退還關稅的法案，但在少數地位下通過機率有限。