獨立研究機構 Citrini Research 日前發布情境推演，假設 AI 在 2028 年引發大規模白領裁員、資產管理產業被顛覆並侵蝕稅基，引發市場高度關注，這一篇描繪人工智慧 (AI) 可能重塑經濟版圖的網路文章，意外在市場投下震撼彈，拖累支付與軟體族群週一 (23 日) 全面走弱。

Citrini Research 發布一份探討 AI 快速發展潛在風險的反烏托邦情境分析，報告設定的情境並非 AI 發展失敗，反而是假設技術進展超出預期，而標普 500 指數 (SPX) 仍可能重挫 38%。

該報告以 2028 年 6 月為假想時間點，描述 AI 能力快速躍進後，可能引發大規模白領工作流失，並稱之為「全球智慧危機」，並用以檢視 AI 若持續高速擴散，經濟可能面臨的結構性壓力。

報告推演，自 2025 年底起，代理式程式開發工具將使開發者能在數週內複製中型軟體即服務 (SaaS) 產品，進一步壓縮企業軟體定價與續約動能。情境中並假設，ServiceNow 到 2026 年第三季新增 ACV 成長率將由 23% 降至 14%，同時公司將裁員約 15%。

在消費端，報告認為 AI 代理可持續最佳化購物、旅遊與保險續約決策，進而削弱依賴資訊摩擦的商業模式。其中 DoorDash 被點名為潛在受衝擊較大的平台之一，因 AI 跨平台比價可能瓦解用戶對單一 App 的慣性忠誠。

該情境進一步假設，到 2028 年 6 月美國失業率可能升至 10.2%，且白領失業將集中於高消費族群，進而對總體需求形成連鎖壓力。報告同時示警，私募信貸市場與私募股權支持的軟體交易可能面臨評價與違約風險，甚至對房貸承作假設構成挑戰。

儘管不少市場觀察人士與科技業人士認為該文過於悲觀、不切實際，但相關討論迅速在投資圈擴散。

週一報告點名的多檔個股普遍走弱。其中 DoorDash (DASH-US) 跌幅最深，單日下跌 6.60%，Uber Technologies (UBER-US) 也下跌 4.28%。報告認為，未來競爭對手可利用 AI 程式代理快速推出外送服務，司機透過多平台工具挑單，消費者則由 AI 代理全面比價，將削弱平台品牌黏著度並壓縮利潤空間。

DoorDash 共同創辦人暨前技術長 Andy Fang 在社群媒體回應表示，代理式商務確實可能為產業帶來轉型，公司也必須持續調整策略，打造對 AI 代理具吸引力的生態系。

金融支付族群同樣承壓。Citrini 推演指出，若白領就業收縮，American Express (AXP-US) 可能面臨客戶流失與刷卡量下滑，該股週一下跌 7.20%。同時，若 AI 代理在電商交易中尋找更低成本方案，穩定幣可能分流傳統卡片支付。Capital One Financial (COF-US) 下跌 8.84%，Visa (V-US) 下跌 4.53%，Mastercard (MA-US) 下跌 5.77%。

另類資產管理業者亦出現賣壓。KKR (KKR-US) 慘崩 8.89%，Blackstone (BX-US) 下跌 6.23%，Apollo Global Management (APO-US) 急跌 5.00%。報告認為，這些機構透過私募信貸基金持有大量軟體公司部位，若 AI 衝擊產業結構，可能面臨評價壓力。

瑞穗證券股票交易董事總經理 Daniel O’Regan 表示，該報告更像思想實驗而非預測，但發布時機敏感。他指出，市場目前已對 AI 的第二層影響感到不安，而報告提出「若 AI 表現優於預期，副作用可能更劇烈」的論點，足以動搖投資人信心。