鉅亨網編譯羅昀玫 2026-02-24 06:08

市場同時受到人工智慧 (AI) 衝擊疑慮與關稅不確定性夾擊，美股週一 (23 日) 殺聲隆隆，道瓊指數狂瀉逾 800 點，標普 500 指數下跌 1%，那斯達克綜合指數下跌 1.1%。

受 Citrini Research 警示 AI 可能衝擊多產業影響，科技、外送與支付類股遭重挫。另外，Anthropic 指出 Claude Code 可協助 COBOL(多運行於 IBM 系統) 現代化，拖累 IBM 股價暴跌逾 13%。

‌



關稅議題壓抑市場氣氛，美國總統川普週一再度強調其提高關稅的能力，並警告若有國家「耍花樣」將面臨更高關稅。

此前美國最高法院上週否決其「對等關稅」後，川普已於上週六表示，將全球關稅自 10% 提高至 15%，並稱新關稅將立即生效，但相關正式文件時程仍不明確，未來數月也可能推出更多關稅措施。

歐洲官員對此表達關切，認為此舉可能衝擊美歐貿易協議。歐洲議會週一宣布，已暫停批准美歐貿易協議的相關作業。

避險資產走強，受關稅升溫帶動通膨與全球成長不確定性上升，債券價格攀升，現貨黃金上漲約 2%，黃金期貨上漲近 3%。比特幣跌破 6.5 萬美元，過去 24 小時跌幅超過 4%，延續近期賣壓。

受貿易動盪拖累，比特幣過去 24 小時下跌 4.5% 至 64,477 美元，加密概念股走低。

美股週一 (23 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 821.91 點，或 1.66%，收 48,804.06 點。

那斯達克指數下跌 258.796 點，或 1.13%，收 22,627.273 點。

S&P 500 指數下跌 71.76 點，或 1.04%，收 6,837.75 點。

費城半導體指數下跌 46.96 點，或 0.57%，收 8,213.46 點。

NYSE FANG+ 指數大跌 331.57 點，或 2.30%，收 14,104.11 點。

標普 11 大板塊中 5 個板塊收黑，以金融板塊重挫 3.33% 表現最弱，非必需消費與工業、通訊服務亦承壓。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭普遍收黑。Meta (META-US) 下跌 2.81%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.60%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.11%；微軟 (MSFT-US) 下跌 3.21%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.30%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.13%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.00%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.19%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.40%。

企業新聞

Anthropic 推出 Claude Code，可自動分析與現代化 COBOL 系統，衝擊 IBM 長期仰賴的大型主機業務。

市場憂心 AI 可能降低企業對 IBM 傳統服務需求，IBM (IBM-US) 股價週一慘崩超 13% 至每股 223.35 美元，創下自 2000 年 10 月以來最大的單日跌幅。軟體族群同步承壓，CrowdStrike (CRWD-US) 暴跌近 10%。

輝達 (NVDA-US) 小漲 0.91% 至每股 191.55 美元。輝達將於週三盤後公布第四季財報，市場關注 AI 晶片需求是否維持強勁。

諾和諾德實驗性減重藥 CagriSema 未達主要試驗目標，減重效果落後禮來 tirzepatide，接受 CagriSema 治療的患者在 84 週後平均減重 23%，低於 tirzepatide 的 25.5%，諾和諾德在美掛牌 ADR (NVO-US) 單日崩跌超 16%，同時禮來 (LLY-US) 強漲近 5%。

PayPal (PYPL-US) 傳出至少一家具規模的競爭對手有意整體收購、另有買家關注部分資產，激勵其股價週一一度因波動暫停交易並大漲超 5%，成為當日標普 500 最強勢個股。

華爾街分析

Landsberg Bennett Private Wealth Management 投資長 Michael Landsberg 表示，真正關鍵在於這段期限之後的政策走向，若關稅路線維持不變，今年稍晚可能再次回到最高法院。他認為，關稅的拉鋸將在今年餘下時間持續干擾市場，但波動程度可能低於去年 4 月的初始衝擊。

Edward Jones 全球投資策略師 Angelo Kourkafas 則相對淡化關稅衝擊，認為將關稅提高至 15% 不太可能對經濟活動造成實質影響，並建議投資人不必對短期消息過度反應。