鉅亨網編譯羅昀玫 2026-02-14 05:11

美國總統川普週五 (13 日) 證實，五角大廈正把一艘航空母艦從加勒比海調往中東，此舉將使美軍在該地區同時部署兩艘航母，因應美國與伊朗之間緊張情勢升高。

雙航母施壓伊朗 川普證實已調派「福特號」前往中東 (圖：shutterstock)

川普已下令福特號 (USS Gerald R. Ford) 航空母艦前往中東，以提升對德黑蘭的軍事威懾力。林肯號 (USS Abraham Lincoln) 航空母艦與三艘導引飛彈驅逐艦，已於兩週多前抵達中東。

被問及為何派出第二艘航母時，川普表示，「以防美伊無法達成協議，我們就需要它，如果需要，我們就準備好。」

川普也提到，美國與伊朗的談判可望成功，但警告若談判破裂，「對伊朗來說將會是很糟糕的一天」。

報導指出，美方近期也已調派多艘飛彈驅逐艦、戰機與偵察機前往中東，以強化對伊朗的軍事威懾。

美國上一次在中東同時部署兩艘航空母艦是在去年，當時美方於 6 月對伊朗核設施發動空襲。

由於美軍現役航母僅 11 艘，航母被視為高度稀缺的戰略資源，通常部署排程會提前規劃。美國南方司令部 (USSOUTHCOM) 在聲明中表示，將持續聚焦於在西半球打擊「非法活動與惡意行為者」，暗示加勒比海任務仍將維持。

值得注意的是，福特號自 2025 年 6 月以來幾乎一直在海上執行任務，原本計畫部署於歐洲，但在去年 11 月被突然調往加勒比海。

航母部署通常為期 9 個月，但在美軍行動升溫期間延長部署並不罕見。不過，美國海軍官員長期警告，長時間海上部署可能損害艦上士氣與官兵心理狀態。

官員透露，美方原本也曾考慮派遣另一艘航母「布希號」(USS George H.W. Bush) 前往中東，但該艦正在進行認證作業，且需超過一個月才能抵達中東，因此最終改派「福特號」。

福特號搭載核反應爐，可搭載超過 75 架軍機，包括 F/A-18「超級大黃蜂」戰機，以及可執行預警任務的 E-2「鷹眼」預警機，並配備先進雷達系統，可協助空中交通管制與航行指揮。

隨行艦艇方面，包括提康德羅加級飛彈巡洋艦「諾曼第號」(USS Normandy) ，以及多艘伯克級飛彈驅逐艦，包括「湯瑪斯・哈德納號」(USS Thomas Hudner)、「拉梅奇號」(USS Ramage)、「卡尼號」(USS Carney) 與「羅斯福號」(USS Roosevelt) 。