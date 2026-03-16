川習會恐延？美大豆期貨價格周一盤中自近兩年高點大幅回跌3.5% 豆粕與豆油亦挫逾2.5%

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-17 00:10

受中美貿易談判可能推遲的消息影響，芝加哥大豆期貨周一 (16 日) 從近 2 年高點大幅回落，盤中一度暴跌 3.5%，跌破每蒲式耳 12 美元大關，創去年 4 月初以來最大單日跌幅紀錄。

川習會恐延後？美大豆期貨價格周一盤中自近兩年高點大幅回跌3.5% 豆粕與豆油亦挫逾2.5% (圖:shutterstock)

作為全球最大的大豆進口國，中國的需求波動對美國農產品出口具有決定性影響，因此大豆價格對中美兩國之間的緊張局勢格外敏感。

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去年底，中國兩國領導人在釜山峰會後曾促使中國恢復大量採購美國大豆，初期達成 1200 萬噸的採購目標，但採購速度再度放緩，市場原本期待即將舉行的貿易談判能推動銷售回暖，如今談判日期若出現任何延遲，都可能令復甦前景蒙上陰影。

Cornucopi 農業分析公司策略師 Tobin Gorey 指出，美國總統川普的最新言論帶來負面影響，讓中國大規模採購美豆的可能性增添不確定性。

除大豆外，豆粕與豆油期貨也同步走弱，周一盤中分別最多下跌 2.5% 和 2.7%。

根據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 最新數據，截至上周二(10 日)，資金經理已將大豆淨多頭部位增至 16 周以來最高水準，顯示市場此前對中國需求抱持樂觀預期。

英國農業諮詢公司 CRM 農業商品高級顧問 Mike Verdin 指出，若中美關係出現負面政治意外，尤其是涉及川普政府不可預測政策走向，將構成明顯的價格下行風險。

另一方面，川普原訂於本月下旬訪問北京會晤中國國家主席習近平，而就在兩國談判代表於巴黎會晤之際，《路透社》最新報導稱中方對額外採購美國禽肉、牛肉及其他非大豆類作物持開放態度，但市場焦點仍受地緣政治牽動。

自美以兩國對伊朗發動襲擊以來，全球大宗商品關鍵航道荷姆茲海峽基本陷入封閉，石油、燃料與化肥供應受阻、價格飆升。