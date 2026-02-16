鉅亨網編譯羅昀玫 2026-02-17 07:10

國際油價週一 (16 日) 走高，市場一方面緊盯美國與伊朗核談判進展，另一方面也開始消化 OPEC+ 可能在未來數月增加供應的風險，使原油價格在地緣政治支撐與供需疑慮之間拉鋸。

布蘭特原油期貨週一收盤上漲 0.90 美元，漲幅 1.33%，報每桶 68.65 美元。截至美國東部時間下午 2 時 15 分許，美國西德州中質原油 (WTI) 上漲 0.86 美元，漲幅 1.37%，報每桶 63.75 美元。由於美國週一逢總統日假期，WTI 當日沒有結算價。

在交易量方面，亞洲市場因農曆新年假期出現休市狀況，包括中國、南韓與台灣市場暫停交易，使整體成交更為清淡。

分析師指出，油價近期表現相對穩定，主要受到美伊緊張局勢支撐。PVM 分析師 Tamas Varga 表示，市場對供應中斷的擔憂仍在，為油價提供風險溢價支撐。

回顧上週走勢，兩大原油指標皆下跌。布蘭特上週累計下滑約 0.5%，WTI 則下跌 1%。市場同時受到美國總統川普言論影響，川普先前表示，美國可能在一個月內與伊朗達成協議，令投資人對地緣政治風險溢價的持續性產生疑慮。

根據消息，美國與伊朗預計於週二在日內瓦展開第二輪會談，重點聚焦伊朗核計畫。會談前，伊朗外長已與聯合國核監督機構主管會面；另有伊朗外交官透露，雙方討論範圍也可能涵蓋能源與礦業投資，以及飛機採購等議題。

SEB 分析師在報告中指出，布蘭特原油後續走勢高度取決於伊朗局勢。若緊張升溫，布蘭特可能上看每桶 80 美元；若局勢降溫，則可能回落至 60 美元。

另一方面，交易員表示，OPEC+ 正傾向自 4 月起恢復增產，結束先前三個月的暫停增產安排，相關決策預計將在 3 月 1 日會議上拍板。市場人士認為，若增產成真，可能限制油價後續漲幅。

此外，航運追蹤數據與交易員指出，中國 2 月俄羅斯原油進口量可望連續第三個月創新高，額外買盤有助抵銷印度在美國壓力下減少訂單所帶來的影響。

市場人士認為，美伊談判是一把雙面刃，若談判釋出達成協議的強烈訊號，油價中的風險溢價可能迅速消退；但若談判破裂，市場可能在供應實際受影響前就提前回到供應風險定價模式。