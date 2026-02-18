Sandisk盤後跌逾2% 威騰電子計劃出售持股

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-02-18 08:54

威騰電子計劃出售Sandisk持股(圖：Shutterstock)

Sandisk 周二 (17 日) 宣布將進行 30.9 億美元的次級市場股票發行，出售方為其前母公司威騰電子。威騰電子打算進行「債轉股」交換，在發行完成前，先以 Sandisk 股票交換部分由摩根大通與美國銀行關聯機構持有的債務。

消息公布後，Sandisk 股價在周二盤後交易下跌逾 2%，威騰電子股價則小幅上漲。

鑑於威騰電子在上次財報電話會議上的發言，此舉對 Sandisk 或威騰電子的投資人而言不應感到意外。

威騰電子財務長 Kris Sennesael 在會議中表示，「如各位所知，我們仍持有 750 萬股 Sandisk 股票，計劃在分拆滿一周年前將這些股份變現。」

他指出，出售所得將用於進一步降低債務。

根據去年向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的註冊文件，公司必須在 2 月 21 日前完成出售，否則將承擔稅務影響。

Evercore ISI 分析師 Amit Daryanani 表示，此次交易代表「威騰電子的去槓桿化行動大幅加速」，公司隨時間推進可能邁向淨現金部位。

他補充稱，該公司將「獲得更大的資本配置彈性，使其能優先進行股票回購、發放股利或策略性再投資，同時強化其轉型為機械硬碟 (HDD) 業者的定位，提升獲利品質並讓財務結構更加乾淨。」

Daryanani 認為，隨著回購減少流通股數、推升每股盈餘 (EPS)，此舉在「短期至中期」內可能帶來 4% 至 6% 的 EPS 成長。