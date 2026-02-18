search icon



馬年吃「麻」油最有感！10道得獎料理讓你聞香下馬、麻油冰淇淋連廚神都按讚

鉅亨網記者張韶雯 台北

經濟部商業發展署主辦 2025 年麻油料理擂台競賽，集結米其林 6 連霸名店與知名五星級飯店，推出一系列傳統與創新兼具的麻油佳餚。從經典的麻油雞米糕、砂鍋燜鴨，到令人驚艷的麻油冰淇淋與水晶凍，展現台灣餐飲深厚底蘊。趁著新春佳節，民眾可按圖索驥走訪各大餐廳，感受溫潤暖心的台味氛圍，帶動餐飲消費動能，讓好運馬力全開。

cover image of news article
2025年《麻油料理擂台競賽》金獎作品-家宴中餐廳「老火甘蔗頭麻油雞」。（圖：凱達大飯店官網）

農曆春節將至，經濟部商發署表示，麻油料理是台菜最具代表性的溫補風味，象徵家的溫度與年節記憶。為增添年節餐桌亮點，特別回顧 2025 年《麻油料理擂台競賽》獲選名單。在傳統風味方面，台北凱達大飯店以老火甘蔗頭麻油雞注入暖流；連續六年獲米其林一星的山海樓則推出麻油雞米糕，嚴選黑麻油與有機糯米，香氣飽滿。


農曆春節將至，經濟部商業發展署指出，麻油料理是台菜經典風味，承載家節情感。2025 年《麻油料理擂台競賽》結果揭曉，傳統組由台北凱達大飯店摘金，其湯頭結合甘蔗香氣層次分明；米其林名店山海樓以麻油雞米糕榮獲銀獎與最佳人氣獎；台北喜來登請客樓則以酒香麻油雞煨飯奪下銅獎。

創新組同樣引發話題，台北互舍酒店將麻油與冰淇淋大膽結合，驚艷亞洲廚神王凱傑等評審團。老字號沁園春以多重技法烹調食客新風四小福；大地酒店北投奇岩一號將麻油松坂結合鮮蝦；台北六福萬怡酒店粤亮廣式料理則推出清爽的麻油雞水晶凍。此外，十二月粥品也以薑香慢燉六時鴨滋養身心。商業署鼓勵民眾以實際行動支持在地店家，重溫台灣美食的人情味。

2025 麻油料理擂台競賽獲選名單

獎項 料理名稱 餐廳飯店
金獎 老火甘蔗頭麻油雞 台北凱達大飯店－家宴中餐廳
銀獎、最佳人氣獎 麻油雞米糕 山海樓 手工台菜餐廳
銅獎 酒香麻油雞煨飯 台北喜來登大飯店－請客樓
優選 砂鍋燜鴨 御饌臻品
優選 麻油烏梅三杯雞 高雄漢來大飯店－福園台菜海鮮餐廳
優選 互舍椪餅配麻油冰淇淋 台北互舍酒店－互餐廳
優選 食客新風四小福 沁園春
優選 麻油松坂佐鮮蝦 大地酒店－北投奇岩一號
優選 麻油雞水晶凍 台北六福萬怡酒店－粤亮廣式料理
優選 薑香慢燉六時鴨 十二月粥品・茶飲・私房菜

 

 


麻油年菜圍爐馬年餐廳經濟部創意料理聚餐過年餐飲春節

