馬年吃「麻」油最有感！10道得獎料理讓你聞香下馬、麻油冰淇淋連廚神都按讚

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-02-18 12:35

經濟部商業發展署主辦 2025 年麻油料理擂台競賽，集結米其林 6 連霸名店與知名五星級飯店，推出一系列傳統與創新兼具的麻油佳餚。從經典的麻油雞米糕、砂鍋燜鴨，到令人驚艷的麻油冰淇淋與水晶凍，展現台灣餐飲深厚底蘊。趁著新春佳節，民眾可按圖索驥走訪各大餐廳，感受溫潤暖心的台味氛圍，帶動餐飲消費動能，讓好運馬力全開。

2025年《麻油料理擂台競賽》金獎作品-家宴中餐廳「老火甘蔗頭麻油雞」。（圖：凱達大飯店官網）

農曆春節將至，經濟部商發署表示，麻油料理是台菜最具代表性的溫補風味，象徵家的溫度與年節記憶。為增添年節餐桌亮點，特別回顧 2025 年《麻油料理擂台競賽》獲選名單。在傳統風味方面，台北凱達大飯店以老火甘蔗頭麻油雞注入暖流；連續六年獲米其林一星的山海樓則推出麻油雞米糕，嚴選黑麻油與有機糯米，香氣飽滿。

‌



農曆春節將至，經濟部商業發展署指出，麻油料理是台菜經典風味，承載家節情感。2025 年《麻油料理擂台競賽》結果揭曉，傳統組由台北凱達大飯店摘金，其湯頭結合甘蔗香氣層次分明；米其林名店山海樓以麻油雞米糕榮獲銀獎與最佳人氣獎；台北喜來登請客樓則以酒香麻油雞煨飯奪下銅獎。

創新組同樣引發話題，台北互舍酒店將麻油與冰淇淋大膽結合，驚艷亞洲廚神王凱傑等評審團。老字號沁園春以多重技法烹調食客新風四小福；大地酒店北投奇岩一號將麻油松坂結合鮮蝦；台北六福萬怡酒店粤亮廣式料理則推出清爽的麻油雞水晶凍。此外，十二月粥品也以薑香慢燉六時鴨滋養身心。商業署鼓勵民眾以實際行動支持在地店家，重溫台灣美食的人情味。

2025 麻油料理擂台競賽獲選名單