鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-02-09 04:00

「史上最長」春節假期即將到來。

近年來隨著中國經濟社會的發展，消費觀念不斷升級，中國人的過年方式也在發生諸多深刻變化。比如，越來越多人在過年期間會先回到老家走親訪友，然後出遊——這種分段式過年的方式越來越流行。

「我就打算回南寧老家待兩三天，正月初二就跟父母出去旅遊了，從老家出發去周邊的城市玩。」在廣州工作的「95 後」宋女士說，父母年輕時就離開了老家來到城市生活，他們也沒有整個春節都待在老家的想法，很願意出去走走。

在北京工作的林先生今年打算回福建安溪農村老家過年，順便帶著家裡老人周邊遊，「現在老人自己也很想多出去旅遊」。

中國國務院新聞辦公室最近在記者會上介紹了 2026 年「春運」形勢和工作安排。國家發展改革委副主任李春臨表示，綜合研判，除客流規模有望創新高以外，今年「春運」還將呈現一些新的特點。

其中，從出行方式看，自駕出行規模高位運行，現在流行父母到子女家過年，就是常說的「反向春運」，此外「先回家、再出遊」等成為近年來新趨勢。

據《第一財經》報導，廣東省體改研究會執行會長彭澎說，現在很多人過年回到農村老家，僅待兩三天走親訪友，然後就出門旅遊。這種過年方式的變化，反映了隨著經濟社會發展，人們的收入、消費理念不斷迭代提升，交通等方面的服務也在升級。

在消費理念上，不少年輕群體過年時選擇既走親訪友，又能體驗新鮮感，兼顧了傳統和新式理念。實際上，不僅僅是年輕群體的過年理念、消費理念在變化，農村很多老人過年理念、消費理念也在改變。

以旅遊為例，廈門大學經濟學系副教授丁長發表示，農村老人的消費理念不斷升級。一些「50 後」、「60 後」經歷了改革開放的起始階段，抓住了機遇已經先富了起來，不少農村老人的子女收入也不錯，都負擔得起旅遊開支。

近年來農村居民國內出遊人數和出遊花費均呈現快速增長態勢。文化和旅遊部公布的數據顯示，2025 年居民出遊人次 65.22 億，增長 16.2%。其中城鎮居民國內出遊人次 49.96 億，增加 14.3%；農村居民國內出遊 15.26 億，成長 22.6%。

2025 年居民出遊花費人民幣 6.30 兆元，增長 9.5%。城鎮居民出遊花費 5.30 兆元，增加 7.5%；農村居民出遊花費 1.00 兆元，成長 21.4%。

從增速來看，2025 年無論是農村居民出遊人次還是農村居民出遊花費增速，都超過了兩成，顯著高於城鎮居民。

交通基礎設施的完善，以及交通服務和出行方式的升級，也讓更多人有了先回家再出遊的條件。尤其是汽車普及，很多人在走親訪友之後，還會趁著假期帶家人自駕到周邊城市旅遊。