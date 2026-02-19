鉅亨網記者吳承諦 2026-02-19 11:40

邁入 2026 年全球經濟與科技產業面臨轉型，受高階晶片與記憶體成本持續攀升影響，全台最大連鎖通訊門市傑昇通信預估今年智慧型手機平均售價將調升約百分之三 。這股由供應鏈轉嫁的成本壓力正直接衝擊終端市場，導致台灣智慧型手機消費版圖重塑，消費者購機決策轉趨理智且迅速，高性價比機型成為市場新寵 。

記憶體推升成本 通訊行估2026年台灣手機均價漲3％ 品牌忠誠度面臨考驗。(圖：傑昇通信提供)

傑昇通信表示，雖然蘋果與三星穩坐兩大陣營的龍頭，但消費者不再盲目追求年年換新，而是在波動的價格中尋求最高的投資報酬率；以蘋果 iPhone 17 系列為例，民眾趨向購買高容量規格，除了受到原廠定價策略的心理誘導之外，也因應端點 AI 運算與高畫質影音數據爆炸，促使以往持有 64GB 或 128GB 的用戶，在現實層面的彈性考量下，全面向 256GB 甚至更高等級靠攏。

相對蘋果的穩定，三星在 2026 年則是透過「軟硬兼施」的策略韌性，在變動的局勢中展現極強的防禦力，來對抗未知的市場變數。觀察 2025 年 GFK 數據，三星憑藉著完整價格帶佈局，從入門 Galaxy A 系列到折疊旗艦 Z 系列，全面擄獲人心。

傑昇通信分析，三星機王 Galaxy S25 Ultra 展現驚人的價格彈性，12GB/512GB 規格原價 47,900 元，在產品週期轉銜階段大幅調降近 1.5 萬元，使入手價來到 3 萬出頭，買氣依舊暢旺，預期將隨農曆年後 S26 系列問世上市，舊旗艦去化加速。

傑昇通信表示，2026 年的手機市場也正式進入高度細分化的戰國時代。當華碩投下暫緩推出新機的震撼彈後，電競旗艦暫時止步於 ROG Phone 9 系列，讓電競手機版圖出現權力真空，也讓台灣龐大的手遊商機成為各家分食的大餅，無論是 vivo 旗下的 iQOO 15、重整旗鼓回歸 OPPO 體系的 realme GT 8 Pro，或是小米旗下的 POCO F8 Ultra 都在搶進這塊市場。

而在影像旗艦領域，變動同樣劇烈。隨著 SONY 電視業務拆分，市場對其影音資源整合的未來產生不少揣測，這也反映在 Sony Xperia VII（第七代）於市場的淡出；傑昇通信坦言，過去 SONY 獨有的影音紅利正逐漸稀釋，取而代之的是與頂級相機品牌深度連結的挑戰者，例如擁有哈蘇調校的 OPPO Find X9 Pro、與蔡司聯手的 vivo X300 Pro，以及搭載徠卡鏡頭的小米 15 Ultra，這些手機結合 AI 輔助攝影技術後，成功在民眾心中樹立起「掌上型單眼」的專業形象。

此外，具備原生 AI 助理「Gemini」與強大的影像修正功能的 Google Pixel 系列，有業界承諾最長 7 年的軟體更新支援，依然是科技愛好者的不二之選。而在萬元以下的「平民戰區」，包含 OPPO A5 Pro、vivo Y29s 與三星 Galaxy A17 在內的熱銷機型，則持續扮演市場的穩定器。