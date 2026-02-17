鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-02-17 11:10

農曆新年期間正好是新舊機轉換的分水嶺，全台最大連鎖通訊門市傑昇通信表示，每年手機品牌都會趕在春節前夕發表新機，祭出禮包或舊換新回饋，搶攻春節連假換機潮；另一方面，恰好也是舊機價格最實惠之時，尤其所有品牌一同促銷，此時擁有高容量、高規格的舊旗艦更划算，價格也最甜，那麼 2026 春節期間，有哪些品牌旗艦機值得入手？

決戰旗艦市場 2026年最適合商務菁英智慧型手機出爐。(圖：傑昇通信提供)

2026 年春節換機潮中，iPhone 17 Pro 憑藉極高的保值率與硬體革新，穩坐全台熱銷冠軍。該機搭載最強 A19 Pro 仿生晶片，並首度針對散熱痛點導入 VC 蒸氣室散熱技術，讓遊戲效能與 AI 運算效率大幅提升。

此外，iPhone 17 Pro 三鏡頭皆升級至 4,800 萬畫素，讓遠距與廣角畫質達到一致的細膩表現。傑昇通信表示，由於其耐用的鈦金屬中框與長達五年的系統支援，換算下來年均成本極低，CP 值遠超預期，絕對是追求極致穩定與攝影體驗消費者的不二之選。

傑昇通信進一步表示，在大環境的影響下通膨加劇，手機品牌方更直接反應在定價上，整體售價提高至少 3%，使得旗艦機價格更居高不下；春節連假期間趁旗艦機降價而換機的消費者，不僅是因為價格便宜，而是旗艦機的軟硬體規格在正常使用情況下，最多都能使用三年以上，換算下來 CP 值更高。

以非蘋陣營的消費者來看，呼聲最高的旗艦首推三星 Galaxy S25 Ultra，空機都有三成左右的降幅，目前因新機 Galaxy S26 系列即將上市，恐庫存去化加速，購買前需留意通路貨況。

春節換機還包含娛樂商機，尤其是龐大的手遊市場，最基本的便是手機續航力，長時間使用手機已是多數人的生活常態，就更不用說暢遊手機遊戲了，傑昇通信推薦搭載高通全新旗艦處理器 Snapdragon 8 Elite 的 ROG Phone 9 Pro，配合 5,800mAh 超大電池與 65W 快充技術，實現長效續航與快速充電，遊戲玩家可受益於 AI 遊戲內插影格與超解析度技術，畫質提升至 1.5K，算是當前最值得入手的電競手機，可惜華碩暫緩推新機型，導致市面上一機難求。

傑昇通信指出，2026 年商務人士換機指名度最高的機型，非三星 Galaxy Z Fold7 莫屬。這款摺疊旗艦展開後擁有 8 吋超大內螢幕，結合強化的 S Pen 功能，讓手機瞬間變身數位筆記本，處理報表或批核公文如同平板般直覺。