鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-02-23 08:57

農歷正月初六（22 日），春節假期進入尾聲，中國海南島迎來年度最大規模返程客流。多家在線旅遊平台的數據顯示，2 月 22 日至 23 日（初六至初七）期間，從三亞飛往北京、上海等核心城市的直飛航班經濟艙幾乎全部售罄，僅剩的公務艙票價普遍逼近人民幣（下同）萬元大關。

據《界面新聞》報導，三亞至廣州直飛航班初六、初七兩日已經顯示「售罄」；旅客只能選擇耗時更久、價格接近萬元的中轉方案。

‌



深圳航線也不例外，2 月 22 日、23 日三亞飛往深圳的直飛機票全部售罄，一直到 24 號（周二）才有直飛深圳的航班，售價仍超過 8,000 元。

與出島機票高漲形成鮮明對比的是，進島機票價格腰斬。2 月 23 日，北京飛往海口、三亞的航線出現大量 1 折甚至 0.8 折經濟艙機票，最低售價僅 320 元。廣州飛往三亞的機票也僅需 329 元（不含稅）。

面對「天價機票」，航空公司也給出了回應。

海南航空工作人員表示，春運期間機票價格受市場供需影響出現波動，屬於正常現象。所有國內航班經濟艙票價均嚴格按備案價格體系執行。「我們通過內部系統實時監控票價波動，確保『春運』期間票價處於合理區間。」

同時，航空公司也建議旅客靈活選擇出行方式，包括關注中轉航班，利用海口、三亞、瓊海三地機場互補優勢，靈活選擇起降機場。

對於尚未購票的旅客，錯峰出行是更經濟的選擇，2 月 24 日（初八）後，出島機票價格將逐步回落，2 月 27 日最低可降至 2,700 元左右，3 月 1 日後恢復至 6-7 折。

值得一提的是，今年是海南自貿港封關運作後首個「春運」。封關政策紅利持續釋放，疊加免稅新政擴容，使得海南冬季旅遊熱度持續攀升。

數據顯示，春節假期以來，海口美蘭、三亞鳳凰、瓊海博鰲三大機場客流持續高峰運行。2 月 19 日，三大機場累計保障航班 1,176 架次，運送旅客超過 21.5 萬人次，較一年前增長超過 6.3%。

三亞十大熱門客源地依次為北京、上海、成都、西安、杭州、重慶、廣州、哈爾濱、深圳、鄭州，這十條航線的預訂量佔海南出島機票總量 68%。