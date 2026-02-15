鉅亨網新聞中心 2026-02-15 20:00

中國宣布，將自 2026 年 5 月 1 日起，對與中國建交的 53 個非洲國家商品實施全面零關稅政策。未來也將持續推動簽署「共同發展經濟夥伴關係協定」，並透過優化與升級「綠色通道」措施，進一步放寬非洲產品進入中國市場的條件，擴大准入範圍。

中國對非洲53國實施零關稅！中非貿易突破2.49兆元。（圖：Shutterstock）

根據中國海關公布的數據顯示，2025 年 1 月至 12 月，中非雙邊貿易總額達 2 兆 4905.27 億元人民幣，年增 18.4%。

其中，中國對非洲出口金額為 1 兆 6101.58 億元，年增 26.5%；自非洲進口金額為 8803.69 億元，成長 6.0%。

整體來看，無論是進出口總額或單項出口、進口增速，均高於中國整體對外貿易以及對其他大洲的成長幅度。

此舉被視為中國擴大高水準對外開放、深化中非經貿合作的重要一步，也為雙方推動現代化發展注入新動能。

習近平賀電：攜手打造全天候命運共同體

根據《新華社》報導，周六（14 日），中國國家主席習近平致電祝賀第 39 屆非洲联盟峰會召開，並向非洲各國及人民表達誠摯祝賀。賀電分別致予非盟輪值主席、安哥拉總統羅倫佐（João Lourenço）及非盟委員會主席法基（Moussa Faki）。

習近平在賀電中指出，當前世界格局正經歷深刻變化，全球南方力量持續成長。過去一年，非洲聯盟帶領各國推動區域整合進程，積極維護自身正當權益，國際地位與影響力不斷提升。

他表示，在複雜多變的國際情勢下，中國將持續致力於維護世界和平與推動共同發展，並倡議構建人類命運共同體。

中方將自 2026 年 5 月 1 日起，對 53 個與中國建交的非洲國家實施全面零關稅安排，同時推進共同發展經濟夥伴關係協定的商簽工作，並透過優化「綠色通道」等措施，擴大非洲產品進入中國市場。

此舉被視為中國擴大高水準對外開放的重要行動，將為非洲發展及中非共同邁向現代化帶來新的契機。

習近平並指出，中非建立外交關係 70 年來始終攜手同行。未來，中方願與非方延續傳統友誼，深化互利合作，增進彼此了解與情誼，共同開創新時代全天候中非命運共同體的新局面。

2025 年中非貿易創高 增速高於整體水準

根據中國海關統計數據，2025 年 1 至 12 月，中國與非洲雙邊進出口總額達 2 兆 4905.27 億元人民幣，年增 18.4%。

其中，對非洲出口 1 兆 6101.58 億元，成長 26.5%；自非洲進口 8803.69 億元，增加 6.0%。

整體而言，中國對非洲的進出口與出口、進口增速，均高於中國整體對外貿易及對其他大洲的成長幅度，顯示中非經貿往來持續升溫。

在出口方面，中國對非洲 53 國中，有 50 國出口額呈現年增。增幅較大的包括剛果、蘇丹、聖多美普林西比、貝南及幾內亞等國。不過，也有 4 國出口出現下滑，分別為南蘇丹、賴索托、幾內亞比索與模里西斯。

進口方面，中國自 33 個非洲國家進口額較去年同期增加，其中史瓦帝尼、幾內亞比索、塞席爾、多哥與聖多美普林西比等國增幅明顯。然而，仍有 21 國對中國出口減少，降幅較大的包括貝南、蘇丹、喀麥隆、突尼西亞、甘比亞及維德角。

以 2025 年 12 月單月數據觀察，中國對非洲出口前十大目的地依序為奈及利亞、南非、埃及、賴比瑞亞、阿爾及利亞、迦納、坦尚尼亞、肯亞、摩洛哥與象牙海岸。

中國自非洲進口前幾名來源國則為南非、剛果、安哥拉、幾內亞、奈及利亞、尚比亞、加彭、利比亞與辛巴威。

一兆美元順差引熱議 跨國企業角色受關注

在中國外貿順差突破 1 兆美元之際，如何解讀美方要求中國調整經濟結構的說法，成為輿論關注焦點。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）日前指出，中國應對經濟結構作出調整，外界普遍解讀為對中國生產與出口規模過大的質疑。

此外，德國與日本汽車企業在中國的合資生產，也同樣被納入中國出口數據。

有評論指出，美國企業每年在中國市場獲利可觀，金額高達數千億美元，顯示全球產業鏈分工下，順差數據未必能完整反映實際收益分配。

從原材料進口到加工製造再出口，中國扮演的是深加工與組裝的重要環節，而部分資源亦來自非洲、澳洲與俄羅斯等地，體現全球供應鏈的分工合作。

另一方面，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）也曾提及，近年中國發展速度較快，而美國相對成長較慢。支持上述觀點者認為，美國企業在中國市場獲利豐厚，問題在於資本回流與分配，而非單純的貿易數字。