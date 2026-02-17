鉅亨網新聞中心 2026-02-17 14:20

剛剛落幕的 2026 馬年春晚，無疑成為了全球科技愛好者與產業觀察者的熱議焦點。從唯美的「十二花神」歌詠秀到剛勁有力的武術表演，從語言類小品到賀歲微電影，這場全民盛宴已轉化為一場前衛科技的集中秀場。

機器人春晚引爆熱議！AI濃度比論文還高 拆解背後中台科技角力。(圖:shutterstock)

中國網友們戲稱，2026 年是名副其實的「機器人春晚元年」。在這場盛會中，AI 與機器人不再僅是點綴的背景，而是深度參與演出的核心主體，展示了從硬體製造到軟體演算的中國科技硬實力。

這場晚會不僅完成了一次全民性質的技術科普，更預示著 AI 與人形機器人兩大前沿風口正加速衝向大眾生活的每一個角落。

人形機器人全面霸屏：從「賽博演員」到「家政能手」

本屆春晚的人形機器人參與足跡遍布北京主會場及宜賓、義烏等分會場，參演形式之多樣令人目不暇接。各家機器人企業在運動控制、多機協作、仿生互動等領域的技術突破，都在舞台上得到了集群式的展現。

松延動力展示了人形機器人進化的新維度。在小品《奶奶的最愛》中，三款不同體型、功能的機器人 Bumi、N2 與 E1 集體亮相。除了具備冷幽默的語音互動能力，它們還展示了擬人擺臂跑步、後空翻等靈活的運動控制力。

更令人驚嘆的是與資深藝人蔡明同台的「仿生人蔡明」，這款機器人僅用兩個月便完成三版迭代，透過 32 個驅動電機精準控制口型、眼神與臉部毛孔質感，極大程度上消弭了「恐怖谷效應」，呈現出驚人的靈動感。

宇樹科技則刷新了多項全球紀錄，將人形機器人的運動極限推向新高。在節目《武 BOT》中，十幾台 G1 機器人完成了連續花式翻越、三公尺高彈射空翻及單腳連續空翻等高難度動作。

在義烏分會場，H2 機器人更化身為《黑神話：悟空》中的齊天大聖，身著重甲，踏著 B2W 機器狗變身的「筋斗雲」，展現了高超的道具抓持與快速跑步能力，視覺震撼力十足。

此外，機器人的應用場景也從表演延伸到了實務。魔法原子的人形機器人化身「賽博撈面師」，在宜賓分會場流暢地完成撈面與送餐任務，實現了春晚史上首次人形機器人多機協作。

銀河通用的輪式雙臂機器人 Galbot G1 則在沈騰的微電影中展現了整理桌面、夾取烤腸、折疊衣服等實用技能。這些動作並非預設程式，而是由其「銀河星腦」大模型自主驅動。

與此同時，大型無人機集群如「雲影」與「翼龍」首秀夜空，億航白鷺更以超過兩萬架無人機的編隊飛行刷新了金氏世界紀錄，將空中造景推向極致。

AI 賦能製作全鏈條：影像生成與感測技術的「舞台魔法」

如果說台前的機器人是吸睛的主角，那麼隱身於台後的 AI 技術則是賦予舞台「生命力」的幕後功臣。今年春晚的「AI 濃度」極高，字節跳動旗下的火山引擎作為獨家 AI 雲合作夥伴，將其 Seedance 2.0 視頻生成模型及多種豆包大模型深度植入節目製作鏈中。

最具代表性的案例是歌詠創意秀《賀花神》。技術團隊利用多模態大模型，對十二種月令花卉進行了精密的三維數位孿生建模。這不僅是簡單的視覺貼圖，AI 透過大量訓練，復刻了花瓣的紋理細節與生長軌律，甚至能精準模擬雪壓梅花的形變與微風拂過桂花的軌跡。

此外，AI 演算法還建構了複雜的物候資料庫，根據節氣自動調用相應的光線與溫濕度參數，為觀眾呈現出極具真實感的裸眼 3D 視覺效果。

舞台互動技術也迎來了質的飛躍。透過 UWB 定位晶片與服裝感應器，演員的肢體動作與 AI 生成的環境影像實現了即時連動。在水仙場景中，舞者的踏地力度會觸發地屏漣漪，AI 隨即依據漣漪型態生成破水而出的花朵，整體誤差控制在毫秒級。這種「人隨花舞、花隨人動」的沉浸感，讓舞台邊界徹底消失。

火山引擎的 Seedance 2.0 模型與「央視聽媒體大模型 2.0」共同充當了「導演助理」，自動完成創意拆解與分鏡渲染，將內容製作效率提升至前所未有的水平，真正實踐了 AIGC 在影視製作領域的工業化落地。

中台科技角力：機器人紅海下的供應鏈爭霸

春晚舞台上百花齊放的機器人陣容，背後折射出的是中台兩地在硬體定義與核心零組件上的深度角力。隨著中國機器人企業如宇樹科技、松延動力加速推動「低價、高靈活」的人形機器人商業化，台灣作為全球關鍵電子組裝與感測器供應鏈的地位也面臨新的挑戰與機遇。

在「中台角力」的脈絡下，中國企業正試圖利用強大的下游整合與補貼優勢，實現機器人馬達、減速器與控制系統的全面國產化，意圖在成本端對標甚至超越全球龍頭。

而台灣廠商則發揮在半導體製造與精密機械上的長年優勢，尤其在高效能 AI 邊緣運算晶片的代工，以及高穩定性零組件的供應上，仍是中國機器人品牌不可或缺的合作對象。

這種「競合關係」在春晚的技術底層中隨處可見：中國強在場景定義與大模型應用（如銀河星腦），而其核心硬體的穩定運行，往往仍需依賴具備國際競爭力的台資或跨國供應鏈支撐。這場春晚不僅是中國科技的秀場，更是全球供應鏈重組壓力下的實力縮影。

基礎設施與聲畫升級：超高清與沉浸音效的感官革命

春晚的震撼力也來自於背後龐大的超高清製播體系。總台「央視聽媒體大模型 2.0」今年實現大規模應用，重點在於模擬真實運鏡，讓演播大廳突破物理限制。

硬體技術方面，10 公尺高的超大立屏與 AI 驅動的即時互動系統打通了大螢幕影像、虛擬特效與燈光。對於行動端用戶，垂直螢幕直播應用了 NVI 全媒體超高清技術。聲音系統則部署了 120 隻沉浸式音箱，構建出 360 度矩陣式聲場，讓觀眾體驗「三維菁彩聲」的全鏈路渲染。

科技與文化的交匯：從展示「炫技」到預演「未來生活」

輿論對今年春晚的評價呈現出有趣對照。一部分觀眾驚嘆於科技突飛猛進，另一部分則調侃「彷彿在看大型科技發布會」。這種「撕裂感」，反映了科技正深刻改變傳統文化傳遞方式。

今年最顯著的轉向在於：科技已不再僅是裝飾，而是轉化為生產力。當華為 Mate80 承載直播重任，華為、螞蟻集團、追覓等品牌的 AI 產品頻繁出現，科技已經從「炫技」走向量產落地。