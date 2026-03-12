中東戰火延燒！路透社：中國下令禁3月成品油出口 確保國內供應

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-03-13 04:00

四名消息人士周四（12 日）透露，中國已經下令立即禁止 3 月成品油出口，以應對中東戰火可能引發的國內燃料短缺。

中國下令禁3月成品油出口，確保國內供應。（圖：Shutterstock）

據《路透社》報導，知情人士表示，該禁令由中國國家發改委發布，涵蓋汽油、柴油和航空燃料出口，但航空加油所使用的保稅航煤不在此次限制範圍。該禁令適用於截至 3 月 11 日仍未完成清關貨物。

‌



《路透社》最新披露的限制措施，比中方上周採取的行動更進一步。

據《彭博》5 日報導，消息人士透露，中國國家發改委已要求立即暫停成品油出口裝運。上周早些時候，中國國內煉油企業被告知需停止簽署新合約，並與買方協商取消已達成的裝運安排。

中國是全球最大石油進口國，也是主要燃料出口國。石油貿易商說，中國大型石油公司原計劃在 2 月和 3 月增加燃料出口，以獲取更高利潤率。

貿易商此前預測，中國 3 月汽油、柴油和噴氣燃料（不包括保稅航煤）的出口量將達到 220 萬噸至 230 萬噸。

然而，船舶追蹤數據和貿易知情人士的消息顯示，截至目前，今年 3 月中國僅出口約 5 萬噸汽油、30 萬噸柴油以及 30 萬噸海運航煤。