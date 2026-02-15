鉅亨網新聞中心 2026-02-15 14:00

談到具身智慧賽道當前的熱度，宇樹科技創辦人兼執行長王興興認為，現階段的關注度其實只是前奏，一旦未來幾年出現能夠真正大規模落地的具身智慧 AI 模型與關鍵機器人技術突破，熱度可能是現在的好幾倍，甚至有機會超越行動網路興起時的浪潮。

在最新一期《對話》節目中，奇安信科技集團齊向東與王興興同台對談，並分享了各自對具身智慧產業的觀察。

儘管外界普遍認為具身智慧已是「火熱賽道」，但王興興卻給出不同判斷。他直言，目前的熱度仍屬「早期的早期」，真正的產業序幕才剛拉開。

他強調，當前機器人與具身智慧產業的最大驅動與不確定因素，幾乎都由 AI 技術主導，但若未來出現可大規模落地應用的具身智慧 AI 模型與機器人技術突破，熱度可能較現在高出一百倍、甚至一千倍，「而且會遠超行動網路時代」。

王興興進一步說明，整個產業仍在技術爬坡階段，尚未進入紅海競爭。大量空白場景與未被滿足的剛性需求仍待開發，「機會遠比競爭多」。

他認為，現階段的熱度更多來自輿論與資本層面的關注，但真正的產業落地與技術突破才剛開始。

王興興也直言，具身智慧目前最大的瓶頸在於 AI 模型的泛化能力不足。在固定場景中成功率或可達 100%，但場景一旦改變，成功率便大幅下降。

他指出：「這個時代的牛頓尚未誕生，技術仍處於相對粗獷的階段。」

齊向東則表示，具身智慧未必會出現如行動網路般的「贏者通吃」局面，因為賽道空間足夠大，可容納多元創業者，沒有必要盲目跟風模仿。

對於業界出現的低價內卷競爭，兩人態度一致。王興興強調，宇樹科技一直堅持合理的商業邏輯，因為惡性削價只會破壞產業生態。