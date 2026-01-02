宇樹科技全球首店落地北京！專家：消費級市場破冰 今年機器人銷售邏輯就像賣手機

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-02 14:00

2025 年 12 月 31 日是宇樹科技全球首家線下品牌體驗店開業首日，這家以極簡科技風打造的門市，陳列著四腳機器狗 Go2 與 G1 人形機器人，試圖用「賣手機」的邏輯叩開消費級機器人市場的大門。

宇樹科技全球首店落地北京！專家：消費級市場破冰 今年機器人銷售就像賣手機一樣（圖：Shutterstock）

宇樹的走紅始於 2025 年央視春晚，當時 16 台 H1 人形機器人身著東北大花襖演繹《秧 BOT》，精準完成「轉手絹」「接手絹」等高難度動作，徹底打破大眾對機器人「機械架」的刻板印象。

去年春晚表演直接帶動銷量爆發，2 月京東首發 G1 人形機器人 (售價 9.9 萬人民幣起) 與 H1 科研型號(65 萬元)，首批貨源迅速售罄，交付週期一度延長至三個月以上。

分析使用族群可得知，宇樹機器人購買者主要為大學實驗室、科技部落客及租賃套利者，前者將其作為具身智慧演算法驗證平台，後者透過展會日租 (1.5 萬 - 2.5 萬元) 快速回本，機器狗 Go2 系列更憑藉 3 萬台年出貨量，滲透至電力巡檢、青少年程式教育等場景，但高價仍讓一般消費者望而卻步。Go2 售價相當於高階手機，G1 人形機器人則逼近入門級汽車價位。

宇樹與京東的合作始於 2025 年 8 月「智慧機器人產業加速計畫」。京東投入百億資源打造全通路生態，線下體驗店選址京東 MALL，正是藉鏡手機產業「線上種草 + 線下體驗」的成功模式。

宇樹全球首店內的機器狗可直接提貨，但人形機器人仍需要預約。京東機器人業務負責人坦言：「機器人決策鏈路複雜，需實機演示消除『被割韭菜』顧慮。」

這種轉型背後是供應鏈挑戰。人形機器人涉及數千精密零件，產能爬坡難度遠超過手機。儘管宇樹已佔據全球四足機器人六成份額，2024 年營收突破 10 億元，但 G1 量產版仍處於缺貨狀態，京東提供的「211 限時達」配送與自營售後體系，成為緩解交付焦慮的關鍵。

隨著租賃機器人興起，商業化路徑也開始分化。除線下店外，租賃業務正快速填補市場空白。京東 APP 上線機器人租賃專區，日租金從人民幣數十元 (機器狗) 到千元 (人形機器人) 不等。

去年 12 月 22 日發布的「擎天租」平台更涵蓋中國 50 座城市，基本型人形機器人日租人民幣 3000 元，北京亦莊 Robot Mall 則採用「4S 店」模式，聚集優必選、宇樹等 50 餘個品牌，提供銷售、售後、零配件一站式服務。

產業人士分析，機器人線下店是具身智慧商業化的「成年禮」，但距離成為「剛需」仍有長路要走。

技術迭代速度、成本控制能力與消費者教育缺一不可，對此京東負責人說：「線上線下不是替代，而是融合。機器人需要線下體驗建立信任，線上提供便捷入口。」